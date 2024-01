【KTSF】

共和黨總統提名參選人、現任佛羅里達州州長德桑提斯,在新罕布什爾州初選前宣佈退出總統競選。

德桑提斯週日在社交平台X上發佈長達4分半鐘的影片,宣布他不再參選總統提名競選,並寫著不是最終的成功,也不是致命的失敗,重要的是繼續前進的勇氣。

德桑提斯在上週的艾奧瓦州共和黨黨團會議團中排名第二,落後前總統特朗普,不過他在下星期二新罕布什爾州初選的民意支持率僅為個位數。

德桑提斯在視頻中表示,雖然他的總統競選結束,但他將繼續為佛州服務。

德桑提斯退出後,共和黨內總統提名人角逐者,只剩下特朗普和Nikki Haley。

