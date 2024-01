【KTSF】

東灣Pittsburg Center灣區捷運站週五發生槍擊案,造成兩人受傷。

捷運警方在週五下午約4時接報發生槍擊案,最初報告指,一名槍手向一名男子開槍後逃去,受害人被送往醫院、情況危殆。

在數個小時後,另一名腿部中槍的男子自行到醫院,他情況穩定,事件導致車站關閉約四個半小時,於週五晚8點43分左右再次開放。

