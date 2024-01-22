【灣區新聞】San Leandro市Macy’s百貨結業在即 將舉行清貨大減價

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Macy’s百貨公司宣布關閉全國五間商店，包括San Leandro的Bayfair購物商場的商店，該間商店也將舉行清貨大減價。

在東灣San Leandro的Bayfair商場，在上世紀50年代的時候，是首先搬進這商場的主要租戶，Macy’s現在宣布要結束在這裡營業，市府和這裡的居民都說已經預想得到。

星期五的下午，走進Bayfair商場的Macy’s商店，人煙稀少，正在排隊的三個人，其實都是來退貨。

Darryl Dunn說，一個月會來這裡兩次，大概都是要幫他母親退回買過的東西，Macy’s在1957年就已經進駐Bayfair商場，Darryl說，他來這裡購物也已經有了五個十年，從他小的時候開始，現在的他，已經60歲了，他說現在的年輕人，大多不會在Macy’s購物，反而是在網上購物。

網上購物已經成為許多人買東西的主要模式，商場之冷清，可以從這個木板隔起來的走廊看得明顯。

這名男子說，親身來購物的人已經不多了，他甚至說剛過去的聖誕節，買禮物全部都是在網上進行。

Darryl則說，另外一個讓人們感到反感的是有人霸王購物，手中拿著商品走出店外，沒有付錢，去年看到了兩次，其中一次有人拿了整個行李箱的鞋子出來。

Macy’s沒有說為什麼選擇關閉Bayfair的商店，只是告訴KPIX台記者，公司會不斷的配合客戶的需要，調整旗下商店在個別市場的營運，說結業是一個困難的決定，但表示對能夠為顧客和社區服務感到感激。

面對現代人們生活的改變，San Leandro市府也在市中心的發展做了調整，社區發展部主任Tom Liao表示，該地區的長遠發展必須考慮多種因素。

發展商計劃在Bayfair商場和附近的地區，重建為一個混合用途的地方，新建築可以在地面層有商店，上層以上的地方供住屋用途，像是Emeryville的Bay Street一帶，但要來的更大，發展計劃也將加入人們聚集的地方，可以讓人們欣賞音樂、娛樂活動、吃喝等。

Darryl說這個主意不錯，但是要確保人們負擔得起。

他也說，這裡的Macy’s結業之後，如果要去Macy’s的話，就會到Hayward的那一家。

Macy’s透露，將會在不久後在這裡舉行清貨大減價，預計將在4月正式結業。

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