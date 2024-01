【灣區新聞】San Leandro市Macy’s百貨結業在即 將舉行清貨大減價

【KTSF】

Macy’s百貨公司宣布關閉全國五間商店,包括San Leandro的Bayfair購物商場的商店,該間商店也將舉行清貨大減價。

在東灣San Leandro的Bayfair商場,在上世紀50年代的時候,是首先搬進這商場的主要租戶,Macy’s現在宣布要結束在這裡營業,市府和這裡的居民都說已經預想得到。

星期五的下午,走進Bayfair商場的Macy’s商店,人煙稀少,正在排隊的三個人,其實都是來退貨。

Darryl Dunn說,一個月會來這裡兩次,大概都是要幫他母親退回買過的東西,Macy’s在1957年就已經進駐Bayfair商場,Darryl說,他來這裡購物也已經有了五個十年,從他小的時候開始,現在的他,已經60歲了,他說現在的年輕人,大多不會在Macy’s購物,反而是在網上購物。

網上購物已經成為許多人買東西的主要模式,商場之冷清,可以從這個木板隔起來的走廊看得明顯。

這名男子說,親身來購物的人已經不多了,他甚至說剛過去的聖誕節,買禮物全部都是在網上進行。

Darryl則說,另外一個讓人們感到反感的是有人霸王購物,手中拿著商品走出店外,沒有付錢,去年看到了兩次,其中一次有人拿了整個行李箱的鞋子出來。

Macy’s沒有說為什麼選擇關閉Bayfair的商店,只是告訴KPIX台記者,公司會不斷的配合客戶的需要,調整旗下商店在個別市場的營運,說結業是一個困難的決定,但表示對能夠為顧客和社區服務感到感激。

面對現代人們生活的改變,San Leandro市府也在市中心的發展做了調整,社區發展部主任Tom Liao表示,該地區的長遠發展必須考慮多種因素。

發展商計劃在Bayfair商場和附近的地區,重建為一個混合用途的地方,新建築可以在地面層有商店,上層以上的地方供住屋用途,像是Emeryville的Bay Street一帶,但要來的更大,發展計劃也將加入人們聚集的地方,可以讓人們欣賞音樂、娛樂活動、吃喝等。

Darryl說這個主意不錯,但是要確保人們負擔得起。

他也說,這裡的Macy’s結業之後,如果要去Macy’s的話,就會到Hayward的那一家。

Macy’s透露,將會在不久後在這裡舉行清貨大減價,預計將在4月正式結業。

