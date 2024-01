【KTSF】

摩根大通表示,黑客試圖滲透系統的頻率是每天450億次,這個數字是去年同期的兩倍,這一數字突顯了摩根大通和其他華爾街巨頭所面臨不斷升級的網絡安全挑戰。

摩根大通表示,他們現在每年投放150億美元,僱用了6萬2千多名IT專家來對抗網絡犯罪,這比谷歌(Google)或亞馬遜(Amazon)的工程師人數還要多。

而美國和歐洲的銀行,近年來都有通報指網絡攻擊激增,部份原因被歸咎於俄羅斯報復在入侵烏克蘭後,各國對俄羅斯實施制裁。

此外,人工智能的快速發展,也導致黑客更複雜的攻擊活動。

