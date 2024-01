【KTSF】

舊金山(三藩市)280州際公路週六晚發生交通意外,涉事的司機事後下車,被後面懷疑收制不及的貨車撞至重傷。

根據加州公路巡警(CHP),週六晚約7時40分左右,一輛本田Honda CRV汽車的司機,在280公路北行和101公路交界處撞上沙桶,事發後,本田司機下車,一輛貨車在後面懷疑收制不及,撞到涉事的本田汽車和司機,本田司機受重傷被送往醫院。

貨車司機留在現場,並配合警方調查。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。