【灣區新聞】舊金山華埠上月有搶匪在奧克蘭落網 有商戶指此後感覺華埠治安變好（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠上月有人持械搶劫遊客，警方之後和匪徒展開追逐，警匪雙方橫跨海灣大橋，賊人最終在奧克蘭（屋崙）撞車被捕，有在華埠目擊案發的商戶向本台表示，事主當時被劫後，附近民眾都熱心上前協助，並有向警方提供資料，他又形容自此之後，感覺華埠治安好了。

目擊案發經過的商戶Fanly Chen說：「因為當時我在店內工作，突然聽見有人大叫，啊！這樣不斷後退，退到我們店的角落，之後看到兩個非洲裔持槍走進了來，那個事主已經坐在地上，然後賊人搶走了他的袋就走了，發生得很快，只有幾分鐘時間反應。」

現場是舊金山華埠Grant街900號路段，根據警方，案發在去年12月7日下午，目擊過程的商戶Fanly說，案發後附近民眾報警，並上前協助事主，她憶述起自己和事主的對話，指對方說普通話，相信是來做生意和旅遊。

Fanly說：「案發過後他（事主）和我說，我都聰明了，想著你們商戶有閉路電視，所以我後退進來店內，打算有什麼事的話，閉路電視能錄下他，的確我們店舖也有很多閉路電視，所以就可以提供到清晰的相片給他們。」

警方經調查後發現匪徒車輛，雙方展開追逐，更橫跨海灣大橋，匪徒車輛最終在東灣奧克蘭一條天橋上和另一架車輛相撞，意外現場其中一架車，有被燒過的痕跡，兩名匪徒被拘捕及送院治理。

商戶Fanly說，自從這宗劫案後，反而感覺華埠罪案少了，賊人亦沒有以前猖狂，連商戶都晚一點才關門。

Fanly說：「特別是這個月，大家商戶反而好像感到更加安全，華埠的商戶開業時間更長，像冬天一樣，天一黑，4點多5點多大家就關門離開，這個月左右，大家都努力開門到7點多，如果是週末來到華埠，7點多8點都是燈火輝煌，很多人逛街。」

中央警察分局長金柘漢（Jahan “Eric” Kim）承諾在農曆新年期間，他們的警局將會加派人手在華埠巡邏，他呼籲市民提高警覺，有可疑情況切記要報警。

金柘漢 說：「人人都會慶祝，特別今年是龍年，這令人興奮，我會建議民眾注意身邊環境，四處注視，留意四周發生的事，若見任何可疑或不對勁就要報警。」

根據警方資料，舊金山中央警局的管轄範圍內，1月的首個星期錄得94宗盜竊罪，比去年同期的183宗，減少了48%。

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