【灣區新聞】舊金山華埠上月有搶匪在奧克蘭落網 有商戶指此後感覺華埠治安變好（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠上月有人持械搶劫遊客,警方之後和匪徒展開追逐,警匪雙方橫跨海灣大橋,賊人最終在奧克蘭(屋崙)撞車被捕,有在華埠目擊案發的商戶向本台表示,事主當時被劫後,附近民眾都熱心上前協助,並有向警方提供資料,他又形容自此之後,感覺華埠治安好了。

目擊案發經過的商戶Fanly Chen說:「因為當時我在店內工作,突然聽見有人大叫,啊!這樣不斷後退,退到我們店的角落,之後看到兩個非洲裔持槍走進了來,那個事主已經坐在地上,然後賊人搶走了他的袋就走了,發生得很快,只有幾分鐘時間反應。」

現場是舊金山華埠Grant街900號路段,根據警方,案發在去年12月7日下午,目擊過程的商戶Fanly說,案發後附近民眾報警,並上前協助事主,她憶述起自己和事主的對話,指對方說普通話,相信是來做生意和旅遊。

Fanly說:「案發過後他(事主)和我說,我都聰明了,想著你們商戶有閉路電視,所以我後退進來店內,打算有什麼事的話,閉路電視能錄下他,的確我們店舖也有很多閉路電視,所以就可以提供到清晰的相片給他們。」

警方經調查後發現匪徒車輛,雙方展開追逐,更橫跨海灣大橋,匪徒車輛最終在東灣奧克蘭一條天橋上和另一架車輛相撞,意外現場其中一架車,有被燒過的痕跡,兩名匪徒被拘捕及送院治理。

商戶Fanly說,自從這宗劫案後,反而感覺華埠罪案少了,賊人亦沒有以前猖狂,連商戶都晚一點才關門。

Fanly說:「特別是這個月,大家商戶反而好像感到更加安全,華埠的商戶開業時間更長,像冬天一樣,天一黑,4點多5點多大家就關門離開,這個月左右,大家都努力開門到7點多,如果是週末來到華埠,7點多8點都是燈火輝煌,很多人逛街。」

中央警察分局長金柘漢(Jahan “Eric” Kim)承諾在農曆新年期間,他們的警局將會加派人手在華埠巡邏,他呼籲市民提高警覺,有可疑情況切記要報警。

金柘漢 說:「人人都會慶祝,特別今年是龍年,這令人興奮,我會建議民眾注意身邊環境,四處注視,留意四周發生的事,若見任何可疑或不對勁就要報警。」

根據警方資料,舊金山中央警局的管轄範圍內,1月的首個星期錄得94宗盜竊罪,比去年同期的183宗,減少了48%。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。