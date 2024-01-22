【灣區新聞】Google華裔工程師涉嫌殺死妻子 面臨謀殺罪起訴

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一名Google華裔工程師涉嫌殺死妻子，面臨謀殺罪起訴，因為疑犯住院原因，案件押後至星期三提堂。

27歲的疑犯Liren Chen是Google工程師，根據法庭紀錄，案發在1月16日，一名親友因聯絡不到疑犯和死者，所以報案，並要求Santa Clara警方位前往Valley Way 714號查訪。

警方到達後，見到疑犯全身全身沾滿血，妻子的屍體就在旁邊，陳姓嫌犯跪在地上，雙手舉在空中，眼神茫然。

地檢官新聞稿說，死者頭部受到嚴重鈍器傷害，而嫌犯右手極度腫脹，呈現紫色，腿、手臂和手上都有血跡，手臂上有刮痕。

Google發言人向舊金山紀事報證實，疑犯和死者都是Google公司員工。

根據Zillow網站顯示，案發地點在九個月前以超過200萬元售出。

根據法庭文件，案件已經延期兩次提堂，目前顯示押後至24日星期三，不過有可能又會再次押後，因為疑犯目前正住在醫院。

疑犯將被控謀殺罪，一旦罪成會面臨終身監禁，目前嫌犯不得保釋。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示，面對家庭暴力受害者，在需要時一定要尋求協助。

他說，雖然Santa Clara縣的家庭暴力死亡人數一直在下降，但並不能衡量暴力的強度和破壞性，任何如果認為自己或親友受到伴侶虐待，請聯絡當地的執法機構。

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