【灣區新聞】Google華裔工程師涉嫌殺死妻子 面臨謀殺罪起訴

一名Google華裔工程師涉嫌殺死妻子,面臨謀殺罪起訴,因為疑犯住院原因,案件押後至星期三提堂。

27歲的疑犯Liren Chen是Google工程師,根據法庭紀錄,案發在1月16日,一名親友因聯絡不到疑犯和死者,所以報案,並要求Santa Clara警方位前往Valley Way 714號查訪。

警方到達後,見到疑犯全身全身沾滿血,妻子的屍體就在旁邊,陳姓嫌犯跪在地上,雙手舉在空中,眼神茫然。

地檢官新聞稿說,死者頭部受到嚴重鈍器傷害,而嫌犯右手極度腫脹,呈現紫色,腿、手臂和手上都有血跡,手臂上有刮痕。

Google發言人向舊金山紀事報證實,疑犯和死者都是Google公司員工。

根據Zillow網站顯示,案發地點在九個月前以超過200萬元售出。

根據法庭文件,案件已經延期兩次提堂,目前顯示押後至24日星期三,不過有可能又會再次押後,因為疑犯目前正住在醫院。

疑犯將被控謀殺罪,一旦罪成會面臨終身監禁,目前嫌犯不得保釋。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示,面對家庭暴力受害者,在需要時一定要尋求協助。

他說,雖然Santa Clara縣的家庭暴力死亡人數一直在下降,但並不能衡量暴力的強度和破壞性,任何如果認為自己或親友受到伴侶虐待,請聯絡當地的執法機構。

