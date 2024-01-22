【灣區新聞】灣區連場風暴致多地水浸 有樹木倒下壓毀車輛

【KTSF】
灣區在剛過去的週末降下多場大雨，週日晚至週一早上豪雨導致多地水浸，有樹木被吹倒，有部份地區發生山泥傾瀉。
在San Mateo市，介乎Dartmouth路至El Camino Real的西4大街有大樹倒塌，阻塞道路，有汽車被壓毀。
受影響的路段目前仍然封閉，當局估計週一下午1時左右，或直至大樹移走後才重開，呼籲駕駛人士繞道行駛。
國家氣象局表示，灣區週末期間被三場風暴接連吹襲，最強勁的一次在北灣山區降下高達4吋雨量，當局預計週二晚間至週三會再降雨。
Santa Cruz縣有道路被倒下的大樹阻塞交通，需要暫時關閉，包括州際9號公路Keystone Way路段，Empire Grade也因為多個路段有塌樹和山泥傾瀉需要封閉。
北灣Sonoma縣的Guerneville市因為多處地點有水浸，校區宣布週一停課。
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