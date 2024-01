【灣區新聞】灣區連場風暴致多地水浸 有樹木倒下壓毀車輛

【KTSF】

灣區在剛過去的週末降下多場大雨,週日晚至週一早上豪雨導致多地水浸,有樹木被吹倒,有部份地區發生山泥傾瀉。

在San Mateo市,介乎Dartmouth路至El Camino Real的西4大街有大樹倒塌,阻塞道路,有汽車被壓毀。

受影響的路段目前仍然封閉,當局估計週一下午1時左右,或直至大樹移走後才重開,呼籲駕駛人士繞道行駛。

國家氣象局表示,灣區週末期間被三場風暴接連吹襲,最強勁的一次在北灣山區降下高達4吋雨量,當局預計週二晚間至週三會再降雨。

Santa Cruz縣有道路被倒下的大樹阻塞交通,需要暫時關閉,包括州際9號公路Keystone Way路段,Empire Grade也因為多個路段有塌樹和山泥傾瀉需要封閉。

北灣Sonoma縣的Guerneville市因為多處地點有水浸,校區宣布週一停課。

版權所有,不得轉載。