【加州新聞】加州將推出第二輪Dream For All首置人士補助計劃（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

去年，加州首次推出名為Dream For All的補助計劃，以幫助首次置業人士，不過計劃在推出只有11天後，政府則宣佈三億美元資金用盡，如今，第二輪的補助計劃再次展開，今年與之前的限制有所變化，避免像去年被瘋狂爭奪計劃。

這項名為Dream For All，加州夢想全民共享增值貸款的補助計劃，是幫助首次置業人士的首期援助計劃，政府會向首次置業買家提供高達20%首期或15萬，以較低者為準，不過當房屋出售或轉讓後，買家需償還原先的首期，以及房屋價值增值的一部分。

政府18日宣佈，第二輪的資助將於今年4月再次展開，今次將會發放2億5千萬美元的資金。

要參與這項計劃的人有幾項限制，首先收入方面有上限，灣區方面，舊金山（三藩市）、中半島San Mateo縣的家庭年收入上限為277,000元；南灣Santa Clara縣是287,000元；東灣Alameda、Contra Costa縣上限為234,000元；加州首府Sacramento則是18萬元，總括收入上限都比去年的低。

另外，借款人必須是首次置業人士，或至少有一個借款人是首置的資格，包括在過去7年內，不曾擁有房屋、沒有屋契或房屋按揭貸款，買家的父母目前在美國沒有擁有任何房屋，借款人可以額外多付的首期上限為5%。

今年與去年不一樣的，是將會新增抽籤方式，取代原來的先到先得的模式，以示公平。

去年，這個計劃在短短11天內，就已經用完3億美元的預算，當局指，在第一階段計畫幫助了2,182名置業者購買第一間屋，其中55%的人屬於有色人種社區，當中AAPI亞太裔佔了19%。

想了解更多，請瀏覽：https://www.calhfa.ca.gov/dream/#，或 https://www.jasonmata.com/_files/ugd/a37f95_55b937e3656846bb82c3542b6c49ff40.pdf

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