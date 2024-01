【加州新聞】加州將推出第二輪Dream For All首置人士補助計劃（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

去年,加州首次推出名為Dream For All的補助計劃,以幫助首次置業人士,不過計劃在推出只有11天後,政府則宣佈三億美元資金用盡,如今,第二輪的補助計劃再次展開,今年與之前的限制有所變化,避免像去年被瘋狂爭奪計劃。

這項名為Dream For All,加州夢想全民共享增值貸款的補助計劃,是幫助首次置業人士的首期援助計劃,政府會向首次置業買家提供高達20%首期或15萬,以較低者為準,不過當房屋出售或轉讓後,買家需償還原先的首期,以及房屋價值增值的一部分。

政府18日宣佈,第二輪的資助將於今年4月再次展開,今次將會發放2億5千萬美元的資金。

要參與這項計劃的人有幾項限制,首先收入方面有上限,灣區方面,舊金山(三藩市)、中半島San Mateo縣的家庭年收入上限為277,000元;南灣Santa Clara縣是287,000元;東灣Alameda、Contra Costa縣上限為234,000元;加州首府Sacramento則是18萬元,總括收入上限都比去年的低。

另外,借款人必須是首次置業人士,或至少有一個借款人是首置的資格,包括在過去7年內,不曾擁有房屋、沒有屋契或房屋按揭貸款,買家的父母目前在美國沒有擁有任何房屋,借款人可以額外多付的首期上限為5%。

今年與去年不一樣的,是將會新增抽籤方式,取代原來的先到先得的模式,以示公平。

去年,這個計劃在短短11天內,就已經用完3億美元的預算,當局指,在第一階段計畫幫助了2,182名置業者購買第一間屋,其中55%的人屬於有色人種社區,當中AAPI亞太裔佔了19%。

想了解更多,請瀏覽:https://www.calhfa.ca.gov/dream/#,或 https://www.jasonmata.com/_files/ugd/a37f95_55b937e3656846bb82c3542b6c49ff40.pdf

