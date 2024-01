【娛樂新聞】馮允謙新碟簽唱會 數百Fans排長龍 期待明天出合唱歌 預告3月開騷跳舞

馮允謙(Jay Fung)最近推出全新專輯《IN GOOD TIME》,日前在荃灣如心廣場舉行簽唱會,吸引數百名Fans捧場,擠滿商場兩層,大排長龍,場面熱鬧。活動上,Jay Fung除唱歌及與樂迷簽名合照外,更送上一大驚喜,宣布明日與神秘音樂單位推出新歌,令人興奮又期待。 簽唱會上,Jay Fung談到新碟名《IN GOOD TIME》的由來,他表示2023年過得非常充實,有很多新的體驗和經歷,當中包括舉行首個個人紅館演唱會。他興奮說:「等咗呢個機會好耐,終於到啦。大碟概念係,有啲嘢要發生就會發生,但要等待對的時間,所以新碟改名做《IN GOOD TIME》。」Jay Fung隨後唱出冧爆情歌《給你幸福 所以幸福》以及新作《在最好的時間做最好的你》,令樂迷們大飽耳福。他再為數百名成功搶到當日簽名證的樂迷在新碟上簽名,期間收到很多打氣說話,令他非常感動。 Jay Fung受訪時指,雖然簽唱會前一晚剛與陳凱詠(Jace)開完騷,但他不感到疲累,全因有大家的支持。他說:「早上正式綵排完,當晚晚開騷,都幾盡。但今日嚟到簽唱會見到咁多Fans,佢哋畀咗好多正能量我,所以我OK呀。」提到明天推出的新歌,Jay Fung透露是一首充滿愛的作品,不過合作單位的身份,他就大賣關子。Jay Fung說:「我覺得大家都會鍾意,因為首歌聽落好舒服。今次搵咗另外一個單位同我合作,但暫時未講得,我好期待,相信你哋都會。」 Jay Fung將於三月與李幸倪(Gin Lee)、MIRROR成員李駿傑(Jeremy)以及ERROR隊長梁業(肥仔)聯手演出拉闊音樂會,他直言非常期待:「入行咁多年第一次做拉闊,一定好正。」與數位跳得之人合作,Jay Fung笑說:「我知自己跳舞唔叻,原本要求唔跳舞,但係好難,佢哋三個已經說服咗我。佢哋跳得咁好,我可能選擇跳得更加核突,咁就有嘢睇。」 下月22日是Jay Fung的生日,又適逢農曆新年,會放假休息嗎?他透露如果時間許可,都希望可以去旅行。他說:「不過拉闊音樂會3月就舉行,如果真係要跳舞就要多啲時間練舞,開完會睇下有冇時間放假。」

