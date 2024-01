【灣區新聞】舊金山日落區Noriega街四間商戶深夜相繼發生爆竊案（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區Noriega街同一街區,四間商戶週五清晨時分相繼發生爆竊案,商戶提供的閉路電視片段見到,總共有六個匪徒,有匪徒拿著槍械。

不願意接受訪問的商戶提供這段閉路電視片段顯示,匪徒有槍,案發地點是Noriega街在31 Ave和33 Ave之間,清晨時分3點半到4點半之間發生,有三間餐館和一間雜貨舖被匪徒破門而入。

這間餐館去年9月開業,11月曾經發生爆竊案,今次是第二次。

老闆范家華讓本台記者觀看閉路電視,清晨4點左右,六個穿連帽衣、蒙面、頭戴照明設備的匪徒,打爛玻璃門進入餐館。

老闆說,平時他的拍檔有時會在餐館過夜,但餐館這個星期裝修,因此案發時沒有人,否則不堪設想。

范家華說:「我感到憤怒,錢可以賺回來,最緊要沒有人受傷。」

范家華說,匪徒偷走收銀機裡面的錢,搬走一個夾萬,舖頭損失約一千元現金,匪徒還偷走一個數算鈔票的機器,商戶還要修理砸爛的玻璃門。

這間雜貨店也成為匪徒盜竊的對象,老闆不願意上鏡,但讓本台記者看舖頭的閉路電視片段。

雜貨店老闆說:「(有沒有槍?)有,我看見有兩支槍,有一支自動槍,有一支手槍。」

這時候警察趕到現場,匪徒分別乘坐兩輛汽車逃走。

Taraval警察分局局長對本台表示,其中一間被爆竊的商戶所安裝的防盜系統通知警方,因此警方三更半夜能及時趕到。

局長表示,警員看到匪徒的汽車,但因為舊金山警察委員會定下的條例,凡是不涉及暴力的財物罪案,警方嘗試截停匪徒之後,而匪徒仍然開車逃走,警方就不能追逐,因此這個清晨,警員只能夠返回案發現場取證調查。

一夜之間發生幾宗盜竊案,商戶有何感想呢?

有商戶說:「(會否對舊金山失去信心?)總之聽得多,人人都害怕,舊金山亂得不得了。」

另一名商戶說:「(你對三藩市會否失去信心?)不會,這裡仍然是我的家,我仍然愛這個城市。」

