【灣區新聞】舊金山日落區Noriega街四間商戶深夜相繼發生爆竊案（視頻）

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舊金山（三藩市）日落區Noriega街同一街區，四間商戶週五清晨時分相繼發生爆竊案，商戶提供的閉路電視片段見到，總共有六個匪徒，有匪徒拿著槍械。

不願意接受訪問的商戶提供這段閉路電視片段顯示，匪徒有槍，案發地點是Noriega街在31 Ave和33 Ave之間，清晨時分3點半到4點半之間發生，有三間餐館和一間雜貨舖被匪徒破門而入。

這間餐館去年9月開業，11月曾經發生爆竊案，今次是第二次。

老闆范家華讓本台記者觀看閉路電視，清晨4點左右，六個穿連帽衣、蒙面、頭戴照明設備的匪徒，打爛玻璃門進入餐館。

老闆說，平時他的拍檔有時會在餐館過夜，但餐館這個星期裝修，因此案發時沒有人，否則不堪設想。

范家華說：「我感到憤怒，錢可以賺回來，最緊要沒有人受傷。」

范家華說，匪徒偷走收銀機裡面的錢，搬走一個夾萬，舖頭損失約一千元現金，匪徒還偷走一個數算鈔票的機器，商戶還要修理砸爛的玻璃門。

這間雜貨店也成為匪徒盜竊的對象，老闆不願意上鏡，但讓本台記者看舖頭的閉路電視片段。

雜貨店老闆說：「（有沒有槍？）有，我看見有兩支槍，有一支自動槍，有一支手槍。」

這時候警察趕到現場，匪徒分別乘坐兩輛汽車逃走。

Taraval警察分局局長對本台表示，其中一間被爆竊的商戶所安裝的防盜系統通知警方，因此警方三更半夜能及時趕到。

局長表示，警員看到匪徒的汽車，但因為舊金山警察委員會定下的條例，凡是不涉及暴力的財物罪案，警方嘗試截停匪徒之後，而匪徒仍然開車逃走，警方就不能追逐，因此這個清晨，警員只能夠返回案發現場取證調查。

一夜之間發生幾宗盜竊案，商戶有何感想呢？

有商戶說：「（會否對舊金山失去信心？）總之聽得多，人人都害怕，舊金山亂得不得了。」

另一名商戶說：「（你對三藩市會否失去信心？）不會，這裡仍然是我的家，我仍然愛這個城市。」

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