【灣區走走】矽谷名人特別推薦-Sunol奇遇與百年酒莊的傳奇故事

新的一年，讓我們一同迎接「#灣區走走」的全新篇章！在本週節目裡，我們將與灣區的知名名人一同啟程，揭開他們心中的灣區秘境。這一次，我們有幸邀請到矽谷美華科技商會的新任會長張媄晴，她是灣區遊玩的行家，將帶領我們走進她心目中的絕美之地。 張媄晴向我們推薦的目的地是東灣的Sunol。這裡不僅曾是一位登上國際媒體的狗市長Bosco的故鄉，還有一座由淘金時代名人Henry Hiram Ellis所建的百年酒莊，是國家註冊的歷史建築。在2011年，華裔莊主趙凱將其收購，為Sunol添上了新的篇章。 Sunol是一個充滿傳奇的地方，擁有豐富的歷史和文化。與我們一同探索這座神秘而迷人的城市，品味Sunol的獨特魅力。準備好了嗎？讓我們共同迎接新的冒險！更多有趣的內容和過往精彩節目，盡在KTSF.COM。

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