南灣聖荷西警方拘捕一名33歲男子,涉嫌在駕駛期間和另一名司機爭執,並用槍指嚇對方,當局在他家中起出一支私人製造的手槍。

33歲被捕男子Michael Curcuruto,去年12月11日涉嫌在聖荷西日本埠附近駕駛期間,用槍指著另一架車上的人。

警方經調查後取得拘捕令和搜查令,在他在Campbell市的家中將他拘捕。

警方搜出一支私人製造的手槍,以槍械相關罪名將他關押在縣監獄。

當局呼籲任何有這宗案件或同類案件資料的民眾聯絡警方,電話是(408) 277-4161。

