【財經新聞】加州去年12月新增逾2.3萬份工作 逾半在灣區

【KTSF 張麗月報導】

雖然近期頻頻聽到科技企業裁員的消息,但最新數據顯示,加州去年12月份一共增加超過2.3萬份工作,其中約佔一半的招聘位於舊金山(三藩市)灣區,單在灣區,12月份增加過萬份工作。

根據加州就業發展局(EDD)數據,舊金山灣區經歷去年第三季職位流失之後,到了第四季情況出現逆轉,灣區12月份增加10,600份工作,也是連續三個月職位有增長。

其中南灣新增三千份工作、舊金山-San Mateo大都會地區增加6,500份工作,東灣就創造100個職位。

至於全加州在12月份增加23,400個職位,其中超過四成半的招聘位於灣區,加州已經連續12個月職位有增長,這些新招聘不計季節性增加的流動職位。

不過加州的失業率升至5.1%,是近兩年來最高,比前一個月提高0.2個百分點。

