【財經新聞】加州去年12月新增逾2.3萬份工作 逾半在灣區

January 19, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

雖然近期頻頻聽到科技企業裁員的消息，但最新數據顯示，加州去年12月份一共增加超過2.3萬份工作，其中約佔一半的招聘位於舊金山（三藩市）灣區，單在灣區，12月份增加過萬份工作。

根據加州就業發展局（EDD）數據，舊金山灣區經歷去年第三季職位流失之後，到了第四季情況出現逆轉，灣區12月份增加10,600份工作，也是連續三個月職位有增長。

其中南灣新增三千份工作、舊金山-San Mateo大都會地區增加6,500份工作，東灣就創造100個職位。

至於全加州在12月份增加23,400個職位，其中超過四成半的招聘位於灣區，加州已經連續12個月職位有增長，這些新招聘不計季節性增加的流動職位。

不過加州的失業率升至5.1%，是近兩年來最高，比前一個月提高0.2個百分點。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*