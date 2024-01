【灣區新聞】週五起多股風暴抵灣區 料週日晚至週一早上下大雨

【KTSF 毛皓延報導】

受到厄爾尼諾現象影響,星期五起會有幾股風暴抵達灣區,帶來一個下雨的週末,預料星期日晚至星期一早上會廣泛下大雨,舊金山(三藩市)有機會錄得1至2吋降雨量。

根據國家氣象局,首股風暴星期五下午逐漸靠近灣區,各地都有驟雨,預測由下午5點至10點,受一道冷鋒橫過灣區影響,普遍地區會錄得大雨和強風。

每小時超過0.25吋的降雨,有機會為道路帶來積水,亦可能有高達35英里的疾風,預計晚間交通會受到影響。

冷鋒過後,星期六將會間中有藍天,預料下午時份將會是本週末天氣最好的時段,廣泛地區日間大致乾爽,晚上開始會有雨。

國家氣象局提醒前往南灣Santa Clara觀賞淘金者在季後賽迎戰Packers的球迷,雖然屆時雨勢不會太大,但以防萬一應該帶備雨衣。

根據預測,星期日日間會維持有雨,但一股較強的風暴,有機會在晚間接近灣區,迎來這個週末最不穩定的天氣。

預料星期日晚至星期一早上,廣泛地區會有雨,國家氣象局雖然還未清楚什麼時候和什麼地方的降雨量會是最多,但舊金山和奧克蘭(屋崙)等地區,預計會錄得1吋至2.5吋降雨,聖荷西會錄得1.25吋左右,屆時更可能發展成一場雷暴,雷電交加之餘夾雜著疾風。

國家氣象局指,這場風暴有機會在溪澗和路上造成水浸,而隨著泥土變得飽和及鬆軟,亦有可能發生山泥傾瀉。

