【灣區新聞】週五起多股風暴抵灣區 料週日晚至週一早上下大雨

【KTSF 毛皓延報導】

受到厄爾尼諾現象影響，星期五起會有幾股風暴抵達灣區，帶來一個下雨的週末，預料星期日晚至星期一早上會廣泛下大雨，舊金山（三藩市）有機會錄得1至2吋降雨量。

根據國家氣象局，首股風暴星期五下午逐漸靠近灣區，各地都有驟雨，預測由下午5點至10點，受一道冷鋒橫過灣區影響，普遍地區會錄得大雨和強風。

每小時超過0.25吋的降雨，有機會為道路帶來積水，亦可能有高達35英里的疾風，預計晚間交通會受到影響。

冷鋒過後，星期六將會間中有藍天，預料下午時份將會是本週末天氣最好的時段，廣泛地區日間大致乾爽，晚上開始會有雨。

國家氣象局提醒前往南灣Santa Clara觀賞淘金者在季後賽迎戰Packers的球迷，雖然屆時雨勢不會太大，但以防萬一應該帶備雨衣。

根據預測，星期日日間會維持有雨，但一股較強的風暴，有機會在晚間接近灣區，迎來這個週末最不穩定的天氣。

預料星期日晚至星期一早上，廣泛地區會有雨，國家氣象局雖然還未清楚什麼時候和什麼地方的降雨量會是最多，但舊金山和奧克蘭（屋崙）等地區，預計會錄得1吋至2.5吋降雨，聖荷西會錄得1.25吋左右，屆時更可能發展成一場雷暴，雷電交加之餘夾雜著疾風。

國家氣象局指，這場風暴有機會在溪澗和路上造成水浸，而隨著泥土變得飽和及鬆軟，亦有可能發生山泥傾瀉。

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