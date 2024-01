【財經新聞】Macy’s計劃裁員約2,350人 關閉San Leandro等五間分店

【KTSF 張麗月報導】

百貨公司Macy’s計劃裁員大約2,350人,約佔公司總人力3.5%,並且關閉五間分店,其中包括東灣San Leandro的分店。

媒體引述消息來源透露,Macy’s重整市場策略,計劃在Macy’s店,以及附屬公司Bloomingdale’s和Bluemercury裁員合共大約2,350人,約佔公司總人力3.5%。

其中要裁減超過一成的企業職位,受影響的僱員將可獲得遣散費,以及有機會轉職去其他分店。

Macy’s同時計劃關閉五間分店,分別位於東灣San Leandro Bayfair中心的分店、南加州Ventura縣Simi Valley分店、佛羅里達州Tallahassee、夏威夷Lihue,以及維珍尼亞州阿靈頓的分店。

根據Macy’s公佈的去年第三季盈利有4,300萬元,比前一年同期的一億元大幅減少,包括網購和實體店的淨銷售按年下跌7%。

消息透露,Macy’s會將裁員和關店節省的資金,用來加強網購服務,以及翻新現行店舖的外貌。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。