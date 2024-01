【全國新聞】全美近三成人口處於冬季天氣警報下 東北部再迎暴風雪

【KTSF 張擎鳳報導】

全美近三成的人口處於冬季天氣警報之下,包括西北太平洋、北部平原、大西洋中部和東北部地區,而東北部的主要城市本週末將迎來更多降雪,這可能會為出外旅行人士帶來危險。

在紐約州Rochester,週四美國航空公司的一架飛機滑出滑行道,因為地面有很多積雪,乘客在消防員的幫助下下飛機。

這只是本週末東北部預計的潛在危險旅行狀況的其中一個例子,上星期極端冬季狀況,已導致十個州份至少58人死亡。

東北部的主要城市,預計未來幾天將出現大雪,費城正在為兩年來的首次大暴風雪做準備,那裡的工作人員,試圖用鹽來融解路面的冰。

費城官員Steve Lorenz說:「雖然我們在結冰的街道上撒了鹽,但冰並沒有融化,所以我們再次撒鹽,我們將繼續處理問題。」

在西岸俄勒岡州,因連日的嚴重冰暴,當地已經宣布進入緊急狀態。

另一股冷空氣正在使氣溫急劇下降,導致從美加邊境一直延伸到佛羅里達州北部的多個地區處於寒風警報之下。

與此同時,聯邦緊急事務管理局(FEMA)正在改變應對自然災害的方式,並宣布會立即向受到極端天氣影響的民眾提供750元的援助,當中包括風暴、颶風和龍捲風。

多年來,民眾一直批評災民必須克服重重困難,才能獲得援助,隨後FEMA對系統進行徹底改革,新措施將於3月生效。

