【KTSF】

舊金山金門公園的一個浪漫地點Stow Lake,從週五開始正式改名為藍鷺湖(Blue Heron Lake)。

金們公園中一個優美並有腳踏出租設施的湖Stow Lake,在19世紀以加州眾議員William Stow命名,但是Stow當時公開他反猶太人的意見,甚至在州議會中說對猶太人毫不同情,要是他有能力,將會執行一個從Santa Cruz縣,甚至整個加州移除所有猶太人。

舊金山市議會在2022年通過要求康樂與公園委員會將Stow Lake改名,在考慮了十多個民眾建議的名字當中,該委員會選了Blue Heron Lake為新的名字,因為有藍鷺在這個湖邊棲息,並被視為是一個象徵前進和演化的動物,反應了舊金山的價值觀。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。