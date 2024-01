【灣區新聞】舊金山市長提出F提案 要求領福利人士接受濫藥篩檢（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在舊金山(三藩市)申領救濟金的人當中,有大約兩成自認吸毒成癮,有屋住的合資格人士,每月平均獲取712元救濟金,而合資格的無家者,平均每月獲得109元,市長布里德週四出席活動,支持獲取福利的人士先須接受濫藥篩查,以鼓勵濫藥人士接受治療。

根據加州法例,每個縣需要向65歲或以下的單身貧窮人士提供援助。

舊金山透過一個CAAP計劃向合資格人士提供房屋、食物等方面的援助,有屋住的合資格人士,每月平均獲取712元救濟金,而合資格的無家者,平均每月獲得109元,即使計劃受益者使用藥物,亦能繼續獲取福利。

對此,市長布里德提出一項F提案,要求接受福利的人士接受濫藥篩檢,確定自己沒有吸毒,或是願意接受戒毒治療。

布里德說,這個措施可以帶來平衡,而不再是盲目給錢。

布里德說:「舊金山作為一座具同理心的城市,要在這裡的街道用藥實在太容易了,相反要人們接受治療卻十分難,我們需要改變這個現狀。」

她又說,舊金山現時有超過4000人正接受美沙酮等戒毒方式,市內目前正缺乏渠道,能誘使濫藥人士接受治療。

布里德說:「我們正容許這件事發生,我們將舊金山變成濫藥者之目的地,我聽過很多故事,我也有親人和朋友死於濫藥。」

她說,F提案強制要求濫藥人士在獲得福利前必須先需要接受戒毒,提案在這場毒品危機中將可以拯救生命。

F提案已放進今年3月5日的選票中,只要過半數贊成票便可通過。

