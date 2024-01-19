【灣區新聞】屹立三藩市列治文區三十載的玩具店 等了兩年終獲批加入老字號名冊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）一間屹立在列治文區Clement街三十載的玩具店，2021年向市府登記加入老字號名冊，足足等了兩年先獲得答覆，申請幾經波折終於獲批，但老闆坦言根本沒有人會特別留意老字號名冊，又指成為老字號後生意分別不大。

舊金山小商業委員會2015年設立老字號名冊，表揚超過30年歷史的小商業和非牟利機構，由市參事或市長提名，推薦成為老字號。

位於列治文區Clement街840號的英雄會館玩具店已經開業33年，主打由老闆自己上色的模型，他等了兩年，終於等到市府這張獎狀。

英雄會館老闆郭志強（Robin Kwok）說：「頭夾尾兩年才回覆我，你還要申請嗎？我說我等了兩年，我放棄了，我等兩年你才回覆我，難保分分鐘要多等兩年你才批准，因為要有市參事批准，我說我不搞了。」

老闆郭志強2021年9月向代表列治文區的市參事陳詩敏辦公室發電郵，申請登記作老字號，但陳詩敏辦公室在2023年11月，即兩年後才回覆，指得知他有興趣申請，並對隔了這麼久才回覆致歉。

郭志強之後收到市參事辦公室的提名信，一個月後，即去年12月就接到通知申請獲批。

郭志強說：「我不清楚是市參事還是市府部門的問題，我跟足程序呈遞上去，之後沒有人回覆，要等兩年後才回覆。」

本台上星期向市參事陳詩敏查詢，對方週四才回應，指明白過去幾年疫情，了解列治文區小商業經歷許多困難，許多小商業向她的辦公室尋求協助，但是市長和市府效率有限，會繼續問責市長。

市府小商業委員會表示，申請需時多久，取決於商戶和提名的市參事在甚麼時候遞交申請，就這間玩具店的個案而言，小商業委員會在2021年首次和郭志強接觸，然後在2023年再次接觸，那時委員會收到完整申請和市參事的提名書後，申請迅速獲批。

雖然入選了老字號，但郭志強說沒有人會故意留意市府名冊的網站，所以其實對生意影響不大。

郭志強說：「沒有什麼，我起初以為會有什麼改變，實際上就是一張證紙，有許多舖頭申請了之後結業，是否一個詛咒我都不知道。」

他展望玩具業前景，形容時代變遷，年輕一輩已經沒有心思砌模型，或是選擇打遊戲，又指在網上購物的年代，實體店的角色亦有所改變。

郭志強說：「現在的人將實體店當作陳列室，來門口看完之後，拍一張照片，當作是買了，或上網買最便宜的，所以我賣的要是他們在外面買不到的，他們才會買。」

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