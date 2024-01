【灣區新聞】屹立三藩市列治文區三十載的玩具店 等了兩年終獲批加入老字號名冊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)一間屹立在列治文區Clement街三十載的玩具店,2021年向市府登記加入老字號名冊,足足等了兩年先獲得答覆,申請幾經波折終於獲批,但老闆坦言根本沒有人會特別留意老字號名冊,又指成為老字號後生意分別不大。

舊金山小商業委員會2015年設立老字號名冊,表揚超過30年歷史的小商業和非牟利機構,由市參事或市長提名,推薦成為老字號。

位於列治文區Clement街840號的英雄會館玩具店已經開業33年,主打由老闆自己上色的模型,他等了兩年,終於等到市府這張獎狀。

英雄會館老闆郭志強(Robin Kwok)說:「頭夾尾兩年才回覆我,你還要申請嗎?我說我等了兩年,我放棄了,我等兩年你才回覆我,難保分分鐘要多等兩年你才批准,因為要有市參事批准,我說我不搞了。」

老闆郭志強2021年9月向代表列治文區的市參事陳詩敏辦公室發電郵,申請登記作老字號,但陳詩敏辦公室在2023年11月,即兩年後才回覆,指得知他有興趣申請,並對隔了這麼久才回覆致歉。

郭志強之後收到市參事辦公室的提名信,一個月後,即去年12月就接到通知申請獲批。

郭志強說:「我不清楚是市參事還是市府部門的問題,我跟足程序呈遞上去,之後沒有人回覆,要等兩年後才回覆。」

本台上星期向市參事陳詩敏查詢,對方週四才回應,指明白過去幾年疫情,了解列治文區小商業經歷許多困難,許多小商業向她的辦公室尋求協助,但是市長和市府效率有限,會繼續問責市長。

市府小商業委員會表示,申請需時多久,取決於商戶和提名的市參事在甚麼時候遞交申請,就這間玩具店的個案而言,小商業委員會在2021年首次和郭志強接觸,然後在2023年再次接觸,那時委員會收到完整申請和市參事的提名書後,申請迅速獲批。

雖然入選了老字號,但郭志強說沒有人會故意留意市府名冊的網站,所以其實對生意影響不大。

郭志強說:「沒有什麼,我起初以為會有什麼改變,實際上就是一張證紙,有許多舖頭申請了之後結業,是否一個詛咒我都不知道。」

他展望玩具業前景,形容時代變遷,年輕一輩已經沒有心思砌模型,或是選擇打遊戲,又指在網上購物的年代,實體店的角色亦有所改變。

郭志強說:「現在的人將實體店當作陳列室,來門口看完之後,拍一張照片,當作是買了,或上網買最便宜的,所以我賣的要是他們在外面買不到的,他們才會買。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。