【全國新聞】國會參眾兩院表決通過新聯邦短期開支法案

國會參眾兩院先後表決通過新的聯邦短期開支法案之後,法案現已送交總統拜登簽署生效,而拜登也表示支持。這項法案繼續容許撥款資助聯邦政府的開支到3月,從而避免了聯邦政府在週五出現局部停擺。

國會參議院以壓倒票數表決通過新的聯邦短期開支法案之後,眾議院週四以314票對108票也表決通過這個法案,只有兩名民主黨人投反對票。

在眾議院,反對法案的議員大部份來自較保守的共和黨黨團會議,他們批評讓法案過關,等於容許政府更大手筆花錢。

今次是近月來第三份的臨時撥款法案,有近一半共和黨人加入民主黨陣營,贊成通過法案。

這項短期撥款法案分兩個階段實行,將現行的聯邦政府部門的開支撥款分別延續到3月1日和3月8日,以便參眾兩院在有更多時間協商,達成本財政年度至9月底的聯邦開支法案。

這個短期開支法案不包含對烏克蘭和以色列的軍援撥款,因為對這兩場戰爭的援助,以及加強美墨邊境安全的撥款,總值過千億元,是列入另一個獨立開支方案來處理,府會之間仍在談判。

