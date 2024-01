【灣區新聞】舊金山華埠分局局長談郵件盜竊問題 呼籲市民向警方舉報（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過本星期一清晨時分,有人盜竊舊金山(三藩市)華埠住宅樓宇的郵箱,有閉路電視拍攝了案發過程,本台訪問管轄範圍包括華埠的中央警察分局局長跟進關於郵件盜竊的治安問題。

案發現場位於Grant夾Washington街一棟住宅樓宇,一名華埠居民提供的閉路電視片段可見,住戶的信箱在大樓門口的外面就在行人道旁邊,星期一清晨5點左右,有人用工具撬開大約7個信箱,並偷走其中兩個信箱裡的郵件。

有居民透露,樓宇經常發生盜竊郵件的事件。

而華埠其他地方也有發生撬信箱偷郵件的事件,負責華埠治安的中央警察分局局長金柘漢(Jahan “Eric” Kim)接受本台訪問時表示,他去年上任至今,每天翻看罪案紀錄,並沒有發現特別多盜竊郵件的報告。

金柘漢說:「我上任後的數個月,沒有發現郵箱盜竊案突然增加,可能大家不知道,也沒有報警,我不是說沒有發生,而是我們需要知道有事發生,大家需要向警方報案。」

關於本星期一Grant街這棟樓宇的撬信箱事件,警方也沒有收到市民報案,金局長鼓勵市民如果知道有罪案發生,應該通知鄰居,否則當事人未必知道自己的郵件失竊。

金柘漢說:「居民與鄰居分享資訊很重要,讓受害人知道什麼被盜,郵件盜竊案很難,因為當郵件被偷之後,當事人有可能不知道。」

