南灣Los Altos警方星期二在一間住宅發現兩具屍體。

根據警方發布的訊息,1月16日星期二下午1時20分左右,警方前往West Edith Ave 200號路段一間住宅進行人身安全查訪,一進門就發現兩具屍體,案件仍在調查中,沒有進一步的消息。

不過這個訊息已經在華人社交媒體傳閱,有人表示知道兩位死者的身分,是一對年輕的華裔工程師夫婦。

不過記者跟Los Altos警方求證,警方表示目前無法透露死者資料,但確定的是兩名死者不是華人,也不是年輕人。

民眾對此案有相關訊息,請致電Los Altos警方,電話:(650) 947-2770。

