【全國新聞】司法部抨擊警方處理Uvalde市小學槍擊案鬆散混亂

【KTSF 張麗月報導】

德州Uvalde市Robb小學在前年5月發生的校園槍擊案,警方因為拖延應對槍手的時間長達超過一小時而備受批評,聯邦司法部週四發表調查報告,也猛烈抨擊當地警方領導不力,同時也批評州府執法人員在整個應對救援行動中鬆散和混亂,未能及時阻止槍手行凶。

聯邦司法部週四發表的報告指出,警方應對Uvalde市Robb小學槍擊案的方法,凸顯出當局缺乏「危急」意識,而沒有設立一個應急指揮中心,也沒有將這宗槍擊案當作為槍手「現場行凶」去處理,以致警方執法時犯下「連串失誤」,包括從溝通不足、領導不力、缺乏足夠科技和訓練去應對這宗美國史上最致命的校園槍擊案之一。

司法部的報告又說,警方犯下一個大錯就是,假設有障礙物阻擋槍手,或假設槍手已經受到控制,又或者假設槍手已經死亡。

而這個錯誤想法導致警方未能及時衝入槍手身處的課室,制止他繼續開槍,當時警察在課室的走廊外面,等了將近一小時才敢面對槍手,以致造成19名學生和兩名教師死亡。

司法部長Merrick Garland說:「司法部的檢討總結是:有連串重大失誤,在領導、策略、溝通、訓練和準備上,執法部門領導人及其他人在應對Robb小學大型槍擊案上都犯錯,結果33名學生及三名教師,當中許多遭槍擊,被困在課室內,與行凶槍手在一起超過一小時,而執法人員就在課室外面。」

消息指,警方抵達現場77分鐘,最後要由邊境巡邏的特種部隊人員衝入課室,才將槍手擊斃。

聯邦司法部這份調查報告並沒有提及對誰提出刑事檢控。

