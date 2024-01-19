【全國新聞】司法部抨擊警方處理Uvalde市小學槍擊案鬆散混亂

January 19, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(City of Uvalde)

【KTSF 張麗月報導】

德州Uvalde市Robb小學在前年5月發生的校園槍擊案，警方因為拖延應對槍手的時間長達超過一小時而備受批評，聯邦司法部週四發表調查報告，也猛烈抨擊當地警方領導不力，同時也批評州府執法人員在整個應對救援行動中鬆散和混亂，未能及時阻止槍手行凶。

聯邦司法部週四發表的報告指出，警方應對Uvalde市Robb小學槍擊案的方法，凸顯出當局缺乏「危急」意識，而沒有設立一個應急指揮中心，也沒有將這宗槍擊案當作為槍手「現場行凶」去處理，以致警方執法時犯下「連串失誤」，包括從溝通不足、領導不力、缺乏足夠科技和訓練去應對這宗美國史上最致命的校園槍擊案之一。

司法部的報告又說，警方犯下一個大錯就是，假設有障礙物阻擋槍手，或假設槍手已經受到控制，又或者假設槍手已經死亡。

而這個錯誤想法導致警方未能及時衝入槍手身處的課室，制止他繼續開槍，當時警察在課室的走廊外面，等了將近一小時才敢面對槍手，以致造成19名學生和兩名教師死亡。

司法部長Merrick Garland說：「司法部的檢討總結是：有連串重大失誤，在領導、策略、溝通、訓練和準備上，執法部門領導人及其他人在應對Robb小學大型槍擊案上都犯錯，結果33名學生及三名教師，當中許多遭槍擊，被困在課室內，與行凶槍手在一起超過一小時，而執法人員就在課室外面。」

消息指，警方抵達現場77分鐘，最後要由邊境巡邏的特種部隊人員衝入課室，才將槍手擊斃。

聯邦司法部這份調查報告並沒有提及對誰提出刑事檢控。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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