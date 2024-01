【加州新聞】紐森讚揚加州Homekey住屋計劃具成效 料16萬個家庭受惠（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森週四宣佈,加州的Homekey住屋計劃的新撥款,他透露一共已資助了1萬5千個住宅單位。

三年前在COVID疫情最嚴重的時期,加州創建名為Homekey的住屋項目,Homekey是加州試圖應對無家可歸危機的一種方式,透過將辦公空間、酒店和其他空置的樓宇,翻新改造成住宅,而其價格遠低於建造新房屋。

紐森說:「這個項目此刻是個里程碑,今天是州的這項目展開三年半了,我們已達到在加州取得15,009個單位,當中9千個已充份投入使用。」

根據數字,Homekey已資助加州245個項目,州府官員預計將有超過16萬個家庭受惠。

紐森表示,事實證明,這項項目有助應對無家可歸者危機,他亦呼籲選民支持3月份初選的1號提案,以籌集更多資金協助無家者。

紐森表示,Homekey項目有35億元的資金,但在1萬5千多套住宅單位改造後,現時只剩下幾百萬元。

紐森說:「此所以我懷著樂觀態度到此,在3月份大家有機會做些事情,你有機會複製成功,讓我們繼續擴大這個成功,採取必須的迫切行動,就是通過1號提案,它是一項64億元的住房債券,將允許向此類項目投資20億,延續這一勢頭。」

紐森週四亦到訪南加州橙縣Costa Mesa參觀一間前汽車旅館,該汽車旅館在去年改造成88個單位的永久住宅,其中30個單位專門提供予無家可歸的退伍軍人,有10個單位就提供給患有嚴重精神疾病的人。

另一方面,加州住房和社區發展部(HCD)宣布推行六個新資助的Homekey項目,總額為9560萬元,將為396套住宅提供資金,這些項目將分佈於Lassen縣、Marin縣、Santa Cruz縣和奧克蘭(屋崙)等地。

根據報告,加州的無庇護人口佔全國無庇護人口49%,2023年的數據顯示,加州至少有18萬個無家可歸者。

版權所有,不得轉載。