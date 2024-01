【KTSF 毛皓延報導】

開年至今,灣區已經下了幾次的雨,這對野生蘑菇是件好事,但是民眾也要注意有毒蘑菇。

灣區真菌學協會發起人Debbie Viess算是個蘑菇專家,她說,名為Deathcaps的野生蘑菇,可以在下雨天氣後大量產生,但是這也是怪異的蘑菇,因為它並不是加州的本土蘑菇。

Deathcaps是在上世紀30年代引進加州,繁殖至今,最容易在橡樹附近可以找到,若是吃了可以致命。

Viess表示,過去吃了這種蘑菇的人,有一半會死亡,但是現在醫療設施令死亡比率降至12%,所以專家提醒民眾,若是不知道蘑菇的品種和來源,最好是不要採摘來吃。

專家亦提醒狗主要注意,尤其是小狗,因為牠們的好奇心強,去年柏克萊就有一隻小狗因為吃了Deathcaps而死亡。

