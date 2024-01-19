【加州新聞】加州大學Irvine分校學生建立的Discord伺服器被網絡黑客入侵

January 19, 2024 新聞, 科技新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

加州大學Irvine分校學生建立的Discord伺服器被網絡黑客入侵，黑客並發佈一些令人不安的圖片，有學生甚至因此要送院治療。

學生Kim說：「那裡有些東西真令我無法忽視，非常生動和暴力，這些影片涉及對屍體、兒童和動物的侵犯和殘害。」

Kim是近3000名在加州大學Irvine分校就讀的學生之一，她日前目睹了這宗血腥事件。

Kim說：「我聽說很多人嘔吐，很多人哭泣。」

這些內容發佈被黑客放在Discord上，而Discord是由數千名學生創建出來的伺服器，方便大家交換筆記、學習考試和加入社團。

但是在週二，學生們遭受到圖像的轟炸，黑客入侵了當中30個頻道，並要求1,000元的勒索金。

Kim負責管理伺服器上一個較大的頻道，她表示，知道必須採取一些措施。

Kim說：「一旦我們意識到這個問題有多廣泛，我們就盡可能接觸多些人，建立了一個群組協調。」

近100名學生聯合創建了一個可以自動阻止黑客的機器程式，他們最終追蹤到400個與黑客相關的不同帳戶，並封鎖了它們。

Kim說：「我們這刻保密其身份，因為很多這類黑客團體這樣做，似是為了引起注意，就我們所知，其中一個是右翼恐跨性別的仇恨團體。」

Kim和其他學生已向校警報案，警方希望將此事上報給聯邦調查局。

Kim亦指，被黑客襲擊的還有其他學校，包括華盛頓州立大學和南加州大學，而大學正為受黑客影響的學生提供諮詢和網路安全支援。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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