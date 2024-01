【KTSF 朱慧琪報導】

奧克蘭(屋崙)越南裔警員黎順(Tuan Le)執勤時殉職一案,週四4名疑犯再次出庭,他們全部否認控罪。

4名疑犯中,34歲被告Marquise Cooper、27歲Mark Sanders和28歲Allen Brown被控謀殺,Sebron Russel則被改控二級爆竊罪,Russel律師週四走出法庭時表示,我們將Russel從謀殺陳述中刪除,我們認為最好方法是快速進行初步聆訊。

36歲的殉職奧克蘭越南裔警員黎順,去年12月29日凌晨調查一宗大麻種植場劫案期間被槍殺。

