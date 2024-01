【KTSF 黃恩光報導】

灣區星期五會下雨,而一股大氣河風暴星期六晚會抵達灣區。

國家氣象局預測,星期五下午開始下雨一直到晚上,但雨勢不會很大,最大雨的地區是北灣。

舊金山(三藩市)會有接近一吋的降雨量,東灣內陸地區以及南灣降雨量較少。

值得注意的是,星期六晚的風暴,氣象局表示這是一股來自亞熱帶的大氣河風暴,不過主要指向加州以南的Baja半島地區,但也會為灣區帶來可觀的降雨。

預測由星期六晚到星期一,北灣Santa Rosa和舊金山會錄得2到3吋降雨量,東灣Concord、Livermore和南灣聖荷西也有1到2吋雨量。

氣象局表示,由現在到星期五下午不會下雨,而星期六日間也有好天氣,大家可以趁這些時間清理下水道,和安排週末的活動。

