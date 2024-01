【全國新聞】美墨邊境附近婦人和兩童遇溺亡 事件加劇德州和聯邦在偷渡問題上的分歧

【KTSF 張擎鳳報導】

美墨邊境附近,一名婦女和兩名兒童溺水身亡事件,加劇了德州和聯邦官員之間就偷渡問題上的分歧。

上個週末一名女子帶住兩個孩子在試圖偷渡Rio Grande河時溺水身亡,德州與聯邦政府之間就邊境安全問題的爭議,在Eagle Pass地區愈演愈烈,有民主黨籍的德州聯邦眾議員要德州政府為這宗事故負上責任。

德州民主黨國會議員Henry Cuellar說:「德州絕不應排除邊境巡邏隊在該特定地區執行任務,他們可能及時阻止這宗悲劇發生。」

對於德州軍事部門上星期接管了一個公園,令部份地方官員感到驚訝,Eagle Pass市長Rolando Salinas就表明反對。

Salinas說:「我們不同意這件事。」

聯邦邊境巡邏隊被拒絕進入的不僅是公園,還有2.5英里的河流,以及用於管理偷渡人潮的關鍵集結區。

聯邦眾議員Henry Cuellar說,邊防隊的關鍵監視設備已被拆除,而這些設備本來可以偵測到河裡的偷渡者並有可能挽救生命。

Cuellar說:「我從未見過州政府說,聯邦政府無權執行移民法,從未見過此類政治手法。」

這場美墨邊境的爭議,現在已驚動美國最高法院,拜登政府要求法院干預,聲稱德州拒絕邊防人員進入,導致邊境巡邏隊根本「不可能」救援三名溺水的偷渡者。

德州就反駁說,在三人溺水是古發生後,聯邦官員要求進入Rio Grande河,士兵搜查了該河,但沒有發現任何偷渡者。

在這場對峙中,Uunited Patriot愛國者聯合黨邀請全國各地的「愛國者」,從星期六開始前往Eagle Pass,阻止他們所謂的「入侵」。

民主黨籍的德州眾議員Eddie Morales表示,這些所謂的「愛國者」受到了誤導,他們應該在國會外紮營,而不是來到Eagle Pass市。

Morales說:「共和黨現在控制著眾議院,他們若真有興趣解決這問題,可以明天之前快速制定邊境移民和邊境安全法案。」

聯邦國土安全部已向德州司法部長發信,要求德州在週三的最後期限內拆除障礙,讓邊境巡邏隊進入該區。

至於一名投票支持德州州長Abbot,並目睹德州突然接管公共公園的Eagle Pass居民,就要求州府坦誠交代。

德州居民Mike Garcia說:「州長Abbott,請保持透明,別遮遮掩掩,我們可以接受真相,但我們無法接受不透明。」

