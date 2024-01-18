【全國新聞】特朗普在新罕布什爾州共和黨初選領先黨內對手

January 18, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

艾奧瓦州星期一晚舉行，共和黨黨團會議初選之後，下一站的初選輪到在新罕布什爾州舉行，最新民調顯示，前總統特朗普在新罕布什爾州仍然領先黨內對手。

新罕布什爾州將於下星期二舉行共和黨內總統初選，多項最新的民調顯示，特朗普在新罕布什爾州仍然遙遙領先黨內對手起碼16個百分點，排第二位的是前任駐聯合國大使Nikki Haley，她的支持度有34%，跟著是右翼的佛羅里達州州長德桑提斯，他的支持度只有5%。

艾奧瓦州星期一晚舉行的共和黨黨團會議，在極之嚴寒天氣下，投票率只有14%，特朗普取得過半的得票率。

第二位是德桑提斯，德桑提斯現時的造勢改為轉戰Haley的家鄉南卡羅萊納州。

在最新民調中，特朗普在已登記的共和黨選民，以及保守派選民中遙遙領先對手，Nikki Haley就在溫和派選民和獨立選民中領先對手。

波士頓Suffolk大學政治研究中心總裁表示，Haley將要面對艱苦的選戰，因為她在艾奧瓦州表現欠佳，又要應付特朗普對她在社會安全和移民等議題上的攻擊，以及印度裔企業家Vivek Ramaswamy退選後，改為支持特朗普，幫特朗普吸引年輕共和黨選民的選票。

不過這位Suffolk大學的學者指出，Haley仍有時間可以拉近她與特朗普的支持度，特別是在猶疑不決的選民，甚至部份支持特朗普的選民當中仍有運作的空間。

也有民調顯示，Haley和特朗普的支持度越來越接近，兩人在40%支持度拉鋸。

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