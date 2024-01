【KTSF】

日本服裝品牌Uniqlo對中國速食時裝品牌SHEIN提出訴訟,指對方涉嫌抄襲和出售同款的斜孭袋。

Uniqlo指,SHEIN涉嫌抄襲的是一款售價20美元的斜孭袋。

Uniqlo的這款產品,在社交平台Tiktok上備受歡迎,過去兩年多次售罄,引發出一股仿冒的風波。

Uniqlo之後在網站上發出警告,並於12月在東京區域法院提告,要求SHEIN立即停止出售有關產品,並作出相應賠償。

SHEIN回應指,他們認真對待所有侵權的指控,目前正調查事件。

