【全國新聞】拉斯維加斯賭城大道禁路人在行人天橋停下 違例者可被罰款或監禁（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

拉斯維加斯所在的Clark縣府1月通過禁止民眾在賭城的行人天橋上停下來,這個措施週二開始實施,違者可面臨1000元罰款或監禁6個月,代表著現在於行人天橋上停下拍照,或是綁鞋帶亦可能違法。

不少遊客到訪拉斯維加斯,都會停在行人天橋一睹賭城大道的風采和拍照留念,不過這個行為現在可能構成違法。

內華達州大學拉斯維加斯分校的教授指,警方會先教育民眾關於這條新例,並叫停下來的人士繼續向前行,只有不服從的小部分人才會被票控。

內華達州大學拉斯維加斯分校教授William Sousa說:「對於小部分不服從規定的人,這條規例讓警方必要時去票控或拘捕這些人。」

他說,賭城大道過去幾年變得非常亂,騷動次數上升近兩成半。

Sousa說:「例如是打鬥事件、公然飲酒及吸毒,還有可疑人士等等。」

他說絕大部分不法行為都是在行人天橋上發生,又指稍微停下拍照,不是這條法例針對的行為。

美國公民自由聯盟(ACLU)內華達州分部表示,任何在行人天橋上停下來幾分鐘調整呼吸、示威或是傳教,現在都可能會觸犯輕罪,或是監禁六個月,形容這些行為理應受到美國憲法所保障。

美國公民自由聯盟內華達州分部執行總監Athar Haseebullah說:「較常見的是演奏樂器和畫畫,根據美國最高法院,這些全是憲法第一修正案所保障的活動。」

新例包括行人天橋所連接的樓梯、升降機和扶手電梯,而停下來等候使用升降機、樓梯或是電梯就不受此限。

