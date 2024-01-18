【全國新聞】拉斯維加斯賭城大道禁路人在行人天橋停下 違例者可被罰款或監禁（視頻）

January 18, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

拉斯維加斯所在的Clark縣府1月通過禁止民眾在賭城的行人天橋上停下來，這個措施週二開始實施，違者可面臨1000元罰款或監禁6個月，代表著現在於行人天橋上停下拍照，或是綁鞋帶亦可能違法。

不少遊客到訪拉斯維加斯，都會停在行人天橋一睹賭城大道的風采和拍照留念，不過這個行為現在可能構成違法。

內華達州大學拉斯維加斯分校的教授指，警方會先教育民眾關於這條新例，並叫停下來的人士繼續向前行，只有不服從的小部分人才會被票控。

內華達州大學拉斯維加斯分校教授William Sousa說：「對於小部分不服從規定的人，這條規例讓警方必要時去票控或拘捕這些人。」

他說，賭城大道過去幾年變得非常亂，騷動次數上升近兩成半。

Sousa說：「例如是打鬥事件、公然飲酒及吸毒，還有可疑人士等等。」

他說絕大部分不法行為都是在行人天橋上發生，又指稍微停下拍照，不是這條法例針對的行為。

美國公民自由聯盟（ACLU）內華達州分部表示，任何在行人天橋上停下來幾分鐘調整呼吸、示威或是傳教，現在都可能會觸犯輕罪，或是監禁六個月，形容這些行為理應受到美國憲法所保障。

美國公民自由聯盟內華達州分部執行總監Athar Haseebullah說：「較常見的是演奏樂器和畫畫，根據美國最高法院，這些全是憲法第一修正案所保障的活動。」

新例包括行人天橋所連接的樓梯、升降機和扶手電梯，而停下來等候使用升降機、樓梯或是電梯就不受此限。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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