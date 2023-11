【全國新聞】拉斯維加斯酒店業工會與資方達協議煞停罷工

【KTSF 朱慧琪報導】

拉斯維加斯酒店業工會早前醞釀星期五罷工,工會繼週三與Caesars娛樂城公司達成突破性協議後,週四再與當地最大的僱主MGM美高梅國際集團暫時取得共識,煞停罷工。

代表大約2萬5千名員工的拉斯維加斯餐飲業工會,與當地最大的僱主MGM美高梅國際集團達成了一項為期5年的臨時協議,協議涵蓋MGM旗下8間酒店,但未有披露詳情。

Bellagio酒店餐飲員工Leslie Lilla說:「我們的城市做得前所未有地好,我們的公司也是,我們只是覺得是時候跟員工分享成果,所以大家只求取回對拉斯維加斯貢獻那一份。」

工會早前一度威脅稱,如果談判失敗,將在週五黎明前,在拉斯維加斯大道沿線罷工,亦會影響下週末舉行的一級方程式賽車。

工會週三取得了突破,與Caesars娛樂城公司達成了一項臨時合約,資方表示,會提供有實際意義的加薪幅度,亦計劃在賭場大道增加更多工會職位。

自4月以來,該工會一直為MGM美高梅酒店、Caesars Palace酒店,以及Wynn永利集團旗下的成員爭取新的五年合同。

工會表示,尋求加薪、改善福利和工作環境,希望在目前科技進步已經淘汰某些工種的情況下,爭取更好的工作保障,以及加強安全保護,包括在賭場內增設更多保安按鈕。

工會發言人Bethany Khan表示,成員目前時薪約26美元,並享有醫療保險和福利,工會週四正與永利集團進行談判。

