【全國新聞】拉斯維加斯酒店業工會與資方達協議煞停罷工

【KTSF 朱慧琪報導】
拉斯維加斯酒店業工會早前醞釀星期五罷工，工會繼週三與Caesars娛樂城公司達成突破性協議後，週四再與當地最大的僱主MGM美高梅國際集團暫時取得共識，煞停罷工。
代表大約2萬5千名員工的拉斯維加斯餐飲業工會，與當地最大的僱主MGM美高梅國際集團達成了一項為期5年的臨時協議，協議涵蓋MGM旗下8間酒店，但未有披露詳情。
Bellagio酒店餐飲員工Leslie Lilla說：「我們的城市做得前所未有地好，我們的公司也是，我們只是覺得是時候跟員工分享成果，所以大家只求取回對拉斯維加斯貢獻那一份。」
工會早前一度威脅稱，如果談判失敗，將在週五黎明前，在拉斯維加斯大道沿線罷工，亦會影響下週末舉行的一級方程式賽車。
工會週三取得了突破，與Caesars娛樂城公司達成了一項臨時合約，資方表示，會提供有實際意義的加薪幅度，亦計劃在賭場大道增加更多工會職位。
自4月以來，該工會一直為MGM美高梅酒店、Caesars Palace酒店，以及Wynn永利集團旗下的成員爭取新的五年合同。
工會表示，尋求加薪、改善福利和工作環境，希望在目前科技進步已經淘汰某些工種的情況下，爭取更好的工作保障，以及加強安全保護，包括在賭場內增設更多保安按鈕。
工會發言人Bethany Khan表示，成員目前時薪約26美元，並享有醫療保險和福利，工會週四正與永利集團進行談判。
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