【全國新聞】拜登冀罷工編劇獲應有公平待遇

【有線新聞】

美國荷里活編劇罷工近一星期,部分晚間節目要停播,亦有劇目製作要停工。總統拜登開腔支持編劇應享有公平待遇,期望工潮早日解決。

美國總統拜登周一帶領亞裔荷里活演員關繼威走進白宮東廳,為Disney+一齣新劇舉辦放映會,並慶祝美國亞太裔傳統月。

拜登主持活動時,首次就近日荷里活編劇罷工開腔:「 這樣的晚上提醒我們故事的力量,以及讓說故事的人得到應有尊嚴、尊重和價值的重要性,衷心希望荷里活編劇罷工能解決,編劇盡快得到應有的公平待遇。」

美國編劇工會上周二起,展開近15年來首次罷工,不滿串流平台大行其道,但完成一劇之本的編劇不但沒受惠,反而生計受損。新製作模式下,經常由更少人及低薪的迷你小組,在開拍前完成劇本,令編劇工作沒保障,而且被排除於攝製過程外,新一代編劇無法吸收臨場與表演者溝通及改稿經驗,或了解製作流程。

代表過萬名電視電影編劇的工會,指約一半成員收入僅達最低工資水平。

工會早前與電影電視製作人聯盟談判,要求節目必須聘用一定數量的編劇,維持特定周數,提升重播費等薪酬比率和規限使用人工智能「代筆」,但談判沒共識。

罷工近一周以來,已有部分晚間節目要停播,預料長劇及電影製作亦會受影響。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。