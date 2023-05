【娛樂新聞】香港電影《流水落花》將於北美公映 導演賈勝楓望港產片可百花齊放（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港電影《流水落花》將於北美公映,導演賈勝楓表示,希望香港電影可以繼續多產,有更多不同類型的電影可以百花齊放。

香港電影《流水落花》將於灣區公映,鄭秀文歷經十次提名後,首度憑電影獲得金像獎最佳女主角,電影亦獲最佳原創電影歌曲,電影講述由鄭秀文飾演的天美姨姨,和由陸駿光飾演的彬叔叔,申請成為寄養家庭。

他們夫婦兩人很用心迎來每一個小孩,當中有因母親毒癮而缺乏照顧的小孩,因父母離異而被當人球的小孩,故事講述十三年間,他們夫妻所照顧的寄養兒童之間種種互動及成長,《流水落花》是賈勝楓首部執導的作品。

那究竟是什麼原因會令他選擇寄養家庭這題材?

賈勝楓說:「其實一開始,我想拍攝一個關於父母和子女之間的一個家庭故事,因為我自己也是一個父親,我有一個女兒,現在8歲,那我寫劇本的時候,她年紀很輕,當時5歲,我覺得有一樣東西好重要,我個作為父母,未有小孩之前,一直以為父母好單向去付出,好像好偉大般,又付出金錢,又付出時間,我們和女兒相處這麼多年,感覺不是這樣,小孩永遠會用一些好簡單的語言或行為,好像調轉一樣,教你如何做一個好的父母和大人,我對這事感受很深刻。」

賈勝楓表示,戲中最小的演員是4歲,而小孩演員的在情緒和演繹方面,往往比成人真實。

賈勝楓說:「愈小的小孩是愈真實的,人慢慢長大後,就變得越來越不真實,以我們為例,對著不同的人說不同的說話,對著自己也好,都會有某部分的不真實,例如說我很累,我也可以騙自己,拍攝下去,可以頂下去,但小孩不會,小孩累的話就會想睡,小孩們很直接和統一的,而正正是這一種直接,小孩的戲如果做得到的話,大人也不會及得上他們,大人演員也不及,這真實會好棒和很有能力。」

鄭秀文答應以零片酬接拍《流水落花》,力撐新導演,最後還獻唱主題曲,究竟是什麼可以打動天后?

賈勝楓說:「我想最終也是劇本,鄭秀文都提過好多次,她很喜歡這劇本,當她看完劇本之後已經好喜歡,我想她幾日內已經回覆了我,好想做這角色,當一個演員很喜歡劇本和角色,她對這東西有期望的時候,她就會投入,之後就會願意為電影付出很多。」

賈勝楓導演表示,現時香港電影數量很少,希望香港電影可以繼續多產,未來會有更多不同類型的電影可以百花齊放。

