【娛樂新聞】香港電影《流水落花》將於北美公映 導演賈勝楓望港產片可百花齊放（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港電影《流水落花》將於北美公映，導演賈勝楓表示，希望香港電影可以繼續多產，有更多不同類型的電影可以百花齊放。

香港電影《流水落花》將於灣區公映，鄭秀文歷經十次提名後，首度憑電影獲得金像獎最佳女主角，電影亦獲最佳原創電影歌曲，電影講述由鄭秀文飾演的天美姨姨，和由陸駿光飾演的彬叔叔，申請成為寄養家庭。

他們夫婦兩人很用心迎來每一個小孩，當中有因母親毒癮而缺乏照顧的小孩，因父母離異而被當人球的小孩，故事講述十三年間，他們夫妻所照顧的寄養兒童之間種種互動及成長，《流水落花》是賈勝楓首部執導的作品。

那究竟是什麼原因會令他選擇寄養家庭這題材？

賈勝楓說：「其實一開始，我想拍攝一個關於父母和子女之間的一個家庭故事，因為我自己也是一個父親，我有一個女兒，現在8歲，那我寫劇本的時候，她年紀很輕，當時5歲，我覺得有一樣東西好重要，我個作為父母，未有小孩之前，一直以為父母好單向去付出，好像好偉大般，又付出金錢，又付出時間，我們和女兒相處這麼多年，感覺不是這樣，小孩永遠會用一些好簡單的語言或行為，好像調轉一樣，教你如何做一個好的父母和大人，我對這事感受很深刻。」

賈勝楓表示，戲中最小的演員是4歲，而小孩演員的在情緒和演繹方面，往往比成人真實。

賈勝楓說：「愈小的小孩是愈真實的，人慢慢長大後，就變得越來越不真實，以我們為例，對著不同的人說不同的說話，對著自己也好，都會有某部分的不真實，例如說我很累，我也可以騙自己，拍攝下去，可以頂下去，但小孩不會，小孩累的話就會想睡，小孩們很直接和統一的，而正正是這一種直接，小孩的戲如果做得到的話，大人也不會及得上他們，大人演員也不及，這真實會好棒和很有能力。」

鄭秀文答應以零片酬接拍《流水落花》，力撐新導演，最後還獻唱主題曲，究竟是什麼可以打動天后？

賈勝楓說：「我想最終也是劇本，鄭秀文都提過好多次，她很喜歡這劇本，當她看完劇本之後已經好喜歡，我想她幾日內已經回覆了我，好想做這角色，當一個演員很喜歡劇本和角色，她對這東西有期望的時候，她就會投入，之後就會願意為電影付出很多。」

賈勝楓導演表示，現時香港電影數量很少，希望香港電影可以繼續多產，未來會有更多不同類型的電影可以百花齊放。

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