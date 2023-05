【娛樂新聞】鄭秀文新歌《致我們的夢想》邀Jeffrey和唱 MV率100位舞者 從痛苦低谷綻放驚人力量

即將在紅館舉行個人演唱會的鄭秀文(Sammi),最近推出新歌《致我們的夢想》,一向喜歡與新人合作為樂迷帶驚喜的她,今次邀請靚仔新人王魏浚笙(Jeffrey)合作。日前得到逾百位圈中好友在IG story出帖應援,令她非常感動。MV今日首播,不少Fans留言大讚MV非常精彩。今次MV在台灣拍攝,創下她的MV製作史紀錄,動員100位舞者,她四個造型,連續兩天在沙漠、廢墟、水池和巨型銀幕又唱又跳,散播相信夢想,就算在痛苦低谷亦能綻放驚人力量的信念。

Sammi興奮地說:「今次專登飛到台灣拍MV,總共有100位舞者,喺我自己製作史上其中一個大製作。《致我們的夢想》係一首非常之正能量嘅歌曲,係講一個人點樣喺最痛苦嘅低谷裏,綻放出令人驚嘆嘅力量。相信自己、相信夢想,就算喺廢墟之中,都可以尋找到新力量,爆發出好大嘅能量。」經常與不同單位合作,「尋找新力量」可說是Sammi的強項。她說:「今次首歌特別啲,除咗我Sammi之外,我仲搵咗一股新嘅力量一齊合作呢首歌,featuring部份有Jeffrey魏浚笙。」活潑的Jeffrey「Yo」住出場,他笑說:「要好有rapper feel!」Sammi續說:「今次首歌有一個幾特別嘅和聲部份,我就搵咗Jeffrey,佢已開展緊歌唱事業,係幾特別嘅一次合作。」

人氣新人王Jeffrey站在天后Sammi旁邊,沒有怯場,而且很有活力、表現真誠。他說:「多謝Sammi前輩嘅欣賞,今次合作係一件好感恩嘅事情,唔知點解見到Sammi就有一種熟悉嘅感覺。」Sammi對他說:「其實去年已經搵你,好早架啦!但因為大家都忙,延至今年先至去做到呢首歌。去年接洽,你好好,好快就答應。」Jeffrey說:「好多謝你嘅邀請,我好期待。(點解你剛才話我有熟悉嘅感覺?)見到你,我無嗰種恐懼感,正常見到前輩會有一種恐懼感。(因為我後生囉!)係呀!因為Sammi前輩同我年紀差唔多,大家可以傾得好埋。」拍MV之前,Sammi與Jeffrey一齊錄歌,二人有說有笑,過程非常愉快和順利。

MV中,Sammi有四個造型配合四個場景,首日拍攝主要是與舞者和Jeffrey,於水池和廢墟場景跳唱,一百名舞者不同款式的服裝,與Sammi動作一致的舞步,加上強勁聲勢,畫面非常震撼,在場的工作人員都表示毛管戙。而第二天拍攝,Sammi穿上性感有型火紅服飾,與舞者十幾位在宮殿的布置跳唱,隨著他們身後巨型銀幕轉換和燈光變化,帶出不同視覺感受。她說:「噚日同一百位舞者跳舞,拍到清晨五點。今日繼續拍攝,嚟到『夢想虛擬攝影棚』,好大個虛擬畫面,隨時可以將我哋送去世界任何地方,呢一刻喺一個宮殿裏面,下一秒就去咗另一個地方。依家拍MV可以成個畫面和風格變得豐富和簡單⋯⋯其實都唔簡單,因為呢個MV都要拍兩日。」今次MV除了動員龐大人力,還利用科技,刺激歌迷的感官享受。

而MV拍攝最後一場,是Sammi穿上肉色連身服在沙漠場景,獨自演繹痛苦的狀態,她哭不成聲,豆大眼淚如雨下,見者心痛。導演滿意喊Cut,工作人員連忙遞上紙巾,雖然Sammi再次展示笑容,心情似乎已平伏下來,但當她回看片段時再被感動,又再落淚。而她在IG出帖透露:「這是拍攝MV最後的一個鏡頭,我清晰記得當時很多情緒湧上心頭,拍完這個鏡頭,我的眼淚也一直流個不停。」她在另一篇帖為MV導賞:「勵志的歌未必只有正面,而不能有掙扎、有難過、有痛。《致我們的夢想》這歌不想只美化夢想,而是將追尋夢想的『快樂勇敢和痛苦掙扎』誠實表達。」

