【灣區新聞】亞太經合會尚未開幕 已有氣候團體發起集會（視頻）

亞太經合會尚未開幕,週四已經有氣候團體發起集會,呼籲與會的各國領導人正視氣候變遷議題。

Bay Climate Action的環保組織成員和志願人士,在舊金山Yueba Buena花園附近的Marriott Marquis酒店門口外拿著兩面橫幅,要亞太經合會的與會領導人「不要拿未來氣候作為貿易交換條件」,因為「印太經濟繁榮框架」IPEF14個成員國的代表,正在酒店內進行談判協商。

Bay Climate Action協調員Will Wiltschko說:「因為亞太經合組織國家,正在內部談判一項將影響世界經濟40%的貿易協議,我們作為關注氣候人士和海灣氣候行動組織來到這裡,總共有超過65個組織要呈交成千上萬的簽名請願,給這些談判代表。」

他們的三個訴求包括:希望這些國家努力終結氣候污染、實現氣候正義全球化,以及結束對保護氣候行動所作出的貿易攻擊。

抗議人士指出,這些談判代表閉門協商,跟遊說者見面,卻沒有人民代表,他們將收集到的簽名,試圖要交給在酒店內開會的代表,不過吃了個閉門羹。

Wiltschko說:「你知道這些談判是秘密的,我們不知道他們會在哪裡,直到開會前24小時,也許甚至48小時,是在最後一刻的事情,他們想阻止像我們這樣的人出來,怕我們聲音被聽見,那是不對的。」

由美國主導的印太經濟繁榮框架,是美國和13個印太地區國家於2022年5月23日在日本東京正式啟動的經濟合作機制,中國因政治因素被排除在外,該架構其中一個關注重點是清潔能源和脫碳。

美國貿易代表戴琪和商務部長雷蒙多,將於11月11日至14日在APEC開會期間,主辦第三次面對面部長級會議。

週四的集會只是APEC開幕之前的小序曲,在未來幾天,還會有更多的團體組織在APEC開會期間進行示威及抗議。

由於週四的集會地點,是APEC開會期間的安全區,因此不時有警察過來探視,等到峰會正式開始,所有的抗議團體將無法踏進這塊區域。

