【全國新聞】Kaiser醫院數萬名工會成員投票通過新勞資合約

【KTSF 張擎鳳報導】

上月發起罷工的Kaiser Permanente,全國數萬名工會成員投票通過接受為期四年新的勞資合約。

Kaiser Permanente及工會代表週四證實,雙方已經達成並通過一份四年期合約,Kaiser聘請最多員工的加州,員工最低薪資提高至25元,其他州的最低薪資也調漲至23元,所有員工也會在四年內獲得21%的加薪。

這份在2027年9月底到期的合約,也包括外判和分包服務方面,對工會員工的保護條款,以及承諾投資現有的勞動力,並解決人手短缺危機的措施。

Kaiser的工會成員上個月參與為期三天的全國罷工,在加州、科羅拉多州、俄勒岡州,以及華盛頓州,總計有約75,000名成員響應,工會成員包括LVN登記護士、家庭保健助理、超音波技師、放射科、X光科、外科、藥房以及急症室的技術員和助理。

員工指出,Kaiser的勞動力嚴重短缺,薪資福利也不足以照顧其員工,病人也因此無法獲得最好的服務,總部在東灣奧克蘭(屋崙)的Kaiser,全國的醫院和診所總共服務1300萬人。

這份勞資合約由8萬多名工會成員以98.5%投票通過,防止了工會原本計劃在11月舉行的第二波罷工行動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。