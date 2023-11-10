【全國新聞】Kaiser醫院數萬名工會成員投票通過新勞資合約

【KTSF 張擎鳳報導】

上月發起罷工的Kaiser Permanente，全國數萬名工會成員投票通過接受為期四年新的勞資合約。

Kaiser Permanente及工會代表週四證實，雙方已經達成並通過一份四年期合約，Kaiser聘請最多員工的加州，員工最低薪資提高至25元，其他州的最低薪資也調漲至23元，所有員工也會在四年內獲得21%的加薪。

這份在2027年9月底到期的合約，也包括外判和分包服務方面，對工會員工的保護條款，以及承諾投資現有的勞動力，並解決人手短缺危機的措施。

Kaiser的工會成員上個月參與為期三天的全國罷工，在加州、科羅拉多州、俄勒岡州，以及華盛頓州，總計有約75,000名成員響應，工會成員包括LVN登記護士、家庭保健助理、超音波技師、放射科、X光科、外科、藥房以及急症室的技術員和助理。

員工指出，Kaiser的勞動力嚴重短缺，薪資福利也不足以照顧其員工，病人也因此無法獲得最好的服務，總部在東灣奧克蘭（屋崙）的Kaiser，全國的醫院和診所總共服務1300萬人。

這份勞資合約由8萬多名工會成員以98.5%投票通過，防止了工會原本計劃在11月舉行的第二波罷工行動。

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