【全國新聞】紐約大學醫療團隊成功完成全球首宗全眼移植手術

【KTSF 梁展穎報導】

紐約大學Langone醫療中心宣佈，全球首宗全眼移植手術成功，病人正在康復，他期待在感恩節和家人聚餐。

46歲的Aaron James是一位高壓電纜維修員，在2021年6月晚上，他在密西西比州進行維修時，臉部意外碰到7,200伏特的電纜，導致他的左眼、整個鼻子、嘴唇、左邊臉頰、下巴及左手嚴重受傷，整個面孔都血肉模糊。

今年5月尾，超過140名手術醫生參與在紐約大學Langone醫療中心的手術，整個手術長達21小時，器官由同一名捐贈者提供，包括移植整隻左眼和部份的臉部，這是醫學界首次的創舉。

根據醫療團隊，現在James的眼睛康復進度良好，雖然他的視力仍未恢復，但他心存希望，期望有一天他的視力會奇蹟復原，再次看到這個世界。

今次是全球首創整隻眼晴移植手術，手術十分成功，有助於提升將來器官移植技術，及帶給病人一絲的希望。

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