【全國新聞】紐約大學醫療團隊成功完成全球首宗全眼移植手術

【KTSF 梁展穎報導】

紐約大學Langone醫療中心宣佈,全球首宗全眼移植手術成功,病人正在康復,他期待在感恩節和家人聚餐。

46歲的Aaron James是一位高壓電纜維修員,在2021年6月晚上,他在密西西比州進行維修時,臉部意外碰到7,200伏特的電纜,導致他的左眼、整個鼻子、嘴唇、左邊臉頰、下巴及左手嚴重受傷,整個面孔都血肉模糊。

今年5月尾,超過140名手術醫生參與在紐約大學Langone醫療中心的手術,整個手術長達21小時,器官由同一名捐贈者提供,包括移植整隻左眼和部份的臉部,這是醫學界首次的創舉。

根據醫療團隊,現在James的眼睛康復進度良好,雖然他的視力仍未恢復,但他心存希望,期望有一天他的視力會奇蹟復原,再次看到這個世界。

今次是全球首創整隻眼晴移植手術,手術十分成功,有助於提升將來器官移植技術,及帶給病人一絲的希望。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。