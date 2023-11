【KTSF 張擎鳳報導】

星期五是退伍軍人節,多間餐廳表示,會向退役和現役軍人提供免費餐點和飲品。

為慶祝退伍軍人節,星期五直到中午,退伍軍人和現役軍人可在連鎖餐廳Denny’s享用一份免費大滿貫早餐。

在星期六提供優惠的餐廳就更多,Dunkin將提供免費甜甜圈,Krispy Creme將會提供免費咖啡和甜甜圈,Wendy’s會提供免費早餐套餐,Starbucks將會免費提供一杯熱咖啡或冰咖啡,而Applebees將會提供免費餐點。

IHOP由週六早上7時至晚上7時,會提供免費煎餅或煎餅組合餐。

Lowe’s將在每家商店向頭150名退伍軍人顧客免費贈送可收藏徽章,Lowe’s平日會向軍人提供9折優惠。

