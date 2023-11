【財經新聞】耶倫與何立峰在舊金山舉行會談 耶倫再申美國無意與中國在經貿上脫鉤

【KTSF 張麗月報導】

在APEC亞太經合組織峰會舉行之前,聯邦財政部長耶倫週四與中國國務院副總理何立峰在舊金山(三藩市)舉行會談,耶倫再次重申,美國無意與中國在經貿上脫鉤,因為兩國全面脫鉤,將會對兩國甚至全世界都會帶來經濟上的災難,耶倫又說,美國將繼續採取針對性行動,去保護美國及盟友的國家安全,而美國也會清晰表達為何採取這些行動,以避免誤解和誤判的情況出現。

耶倫週四與到訪的何立峰舉行雙邊會談,耶倫首先提到,美中之間在深化兩國的溝通上面所取得的進展是令人鼓舞。

耶倫說,幾個月前她訪問中國期間,進行了兩天非常密集和有成效的討論,雙方成立了兩個有關經濟的工作小組,也是第一次將美中兩國的財政部,以及中國人民銀行聯繫在一起,可以看到,美中兩國建立了強健基礎,可以繼續加深雙方在經貿上的聯繫。

耶倫在會上再次重申,美國不尋求與中國在經貿上脫鉤,因為如果脫鉤,將會對兩國,甚至全世界都會帶來經濟上的災難。

耶倫說:「正如我所說,美國無意與中國脫鉤,美中經濟全面脫鉤,將對兩國和全世界帶來經濟上的災難。」

耶倫指出,如果雙方對某一些做法需要關切,其中包括對美國企業和美國的勞工,不能提供一個公平環境的話,屆時雙方會直接溝通。

耶倫又說,隨著雙邊經貿關係的加強和合作,美中作為世界兩大經濟體,在一些議題上也有義務去領導全球,為低收入國家和新興市場提供更多的便利。

耶倫也提到,美國將繼續採取針對性行動,去保護美國及盟友的國家安全,而美國也會清晰表達為何採取這些行動,以避免誤解和誤判的情況出現。

中國副總理何立峰就表示,希望進一步推動中美關係,回到健康穩定發展的軌道。

他說去年11月兩國元首在印尼巴厘島成功會晤,達成了重要共識,今年以來中國國家主席習近平多次會見美國來華訪問的各界人士,為兩國關係發展指明了方向,而今年7月,他與耶倫在北京進行深入坦率的交流,這些會談有建設性,有利推動落實兩國元首的共識,也為雙方進行積極性溝通,開展平等互利合作邁出堅實的一步。

何立峰又說,週四的會晤希望建基於他與耶倫在北京的良好會談基礎上,能夠進一步深入討論全球以至中美兩國經貿、金融與相關的議題。

何立峰說:「就中方經濟領域的重點關切,與你繼續交流,為兩國企業創造更好的投資和營商環境,以更有利、更有效的共識和基礎,推動中美經貿關係務實向前發展。」

