【財經新聞】耶倫與何立峰在舊金山舉行會談 耶倫再申美國無意與中國在經貿上脫鉤

November 10, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

在APEC亞太經合組織峰會舉行之前，聯邦財政部長耶倫週四與中國國務院副總理何立峰在舊金山（三藩市）舉行會談，耶倫再次重申，美國無意與中國在經貿上脫鉤，因為兩國全面脫鉤，將會對兩國甚至全世界都會帶來經濟上的災難，耶倫又說，美國將繼續採取針對性行動，去保護美國及盟友的國家安全，而美國也會清晰表達為何採取這些行動，以避免誤解和誤判的情況出現。

耶倫週四與到訪的何立峰舉行雙邊會談，耶倫首先提到，美中之間在深化兩國的溝通上面所取得的進展是令人鼓舞。

耶倫說，幾個月前她訪問中國期間，進行了兩天非常密集和有成效的討論，雙方成立了兩個有關經濟的工作小組，也是第一次將美中兩國的財政部，以及中國人民銀行聯繫在一起，可以看到，美中兩國建立了強健基礎，可以繼續加深雙方在經貿上的聯繫。

耶倫在會上再次重申，美國不尋求與中國在經貿上脫鉤，因為如果脫鉤，將會對兩國，甚至全世界都會帶來經濟上的災難。

耶倫說：「正如我所說，美國無意與中國脫鉤，美中經濟全面脫鉤，將對兩國和全世界帶來經濟上的災難。」

耶倫指出，如果雙方對某一些做法需要關切，其中包括對美國企業和美國的勞工，不能提供一個公平環境的話，屆時雙方會直接溝通。

耶倫又說，隨著雙邊經貿關係的加強和合作，美中作為世界兩大經濟體，在一些議題上也有義務去領導全球，為低收入國家和新興市場提供更多的便利。

耶倫也提到，美國將繼續採取針對性行動，去保護美國及盟友的國家安全，而美國也會清晰表達為何採取這些行動，以避免誤解和誤判的情況出現。

中國副總理何立峰就表示，希望進一步推動中美關係，回到健康穩定發展的軌道。

他說去年11月兩國元首在印尼巴厘島成功會晤，達成了重要共識，今年以來中國國家主席習近平多次會見美國來華訪問的各界人士，為兩國關係發展指明了方向，而今年7月，他與耶倫在北京進行深入坦率的交流，這些會談有建設性，有利推動落實兩國元首的共識，也為雙方進行積極性溝通，開展平等互利合作邁出堅實的一步。

何立峰又說，週四的會晤希望建基於他與耶倫在北京的良好會談基礎上，能夠進一步深入討論全球以至中美兩國經貿、金融與相關的議題。

何立峰說：「就中方經濟領域的重點關切，與你繼續交流，為兩國企業創造更好的投資和營商環境，以更有利、更有效的共識和基礎，推動中美經貿關係務實向前發展。」

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