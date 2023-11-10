【灣區新聞】男子被控打傷普洛西丈夫 聯邦法庭展開審訊

【KTSF 朱慧琪報導】

去年涉嫌闖入前國會眾議長普洛西舊金山（三藩市）的家中，並打傷普洛西丈夫的男子David DePape，面對襲擊聯邦官員直系親屬，和企圖綁架聯邦官員等控罪，在聯邦法庭的審訊週四開始，被告表示不認罪。

43歲的DePape，涉嫌2022年10月28日凌晨兩點左右，手持一把大錘和幾條白色索帶，闖入普洛西位於舊金山Pacific Heights的家，當時普洛西82歲丈夫Paul Pelosi在住宅裡，DePape問他：「Nancy在哪裡？Nancy在哪裡？」，又恐嚇要捆綁Paul Pelosi，不准他離開。

被告還用錘子襲擊Paul Pelosi，導致他一度不省人事。

DePape面對的聯邦控罪包括攻擊聯邦官員的直系親屬，以及企圖綁架聯邦官員，一旦罪名成立，最高刑罰是終身監禁。

被告週四在庭上表示不認罪，北加州聯邦地方法庭一名負責人表示，這宗審訊的陪審團選拔已於週一完成，預計審訊會持續到下星期。

另外在加州高等法庭，DePape亦面對多項嚴重控罪，包括襲擊他人和企圖謀殺等，被告也表示不認罪，審訊日期將於本月底才確定。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。