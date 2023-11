【灣區新聞】男子被控打傷普洛西丈夫 聯邦法庭展開審訊

【KTSF 朱慧琪報導】

去年涉嫌闖入前國會眾議長普洛西舊金山(三藩市)的家中,並打傷普洛西丈夫的男子David DePape,面對襲擊聯邦官員直系親屬,和企圖綁架聯邦官員等控罪,在聯邦法庭的審訊週四開始,被告表示不認罪。

43歲的DePape,涉嫌2022年10月28日凌晨兩點左右,手持一把大錘和幾條白色索帶,闖入普洛西位於舊金山Pacific Heights的家,當時普洛西82歲丈夫Paul Pelosi在住宅裡,DePape問他:「Nancy在哪裡?Nancy在哪裡?」,又恐嚇要捆綁Paul Pelosi,不准他離開。

被告還用錘子襲擊Paul Pelosi,導致他一度不省人事。

DePape面對的聯邦控罪包括攻擊聯邦官員的直系親屬,以及企圖綁架聯邦官員,一旦罪名成立,最高刑罰是終身監禁。

被告週四在庭上表示不認罪,北加州聯邦地方法庭一名負責人表示,這宗審訊的陪審團選拔已於週一完成,預計審訊會持續到下星期。

另外在加州高等法庭,DePape亦面對多項嚴重控罪,包括襲擊他人和企圖謀殺等,被告也表示不認罪,審訊日期將於本月底才確定。

