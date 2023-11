【KTSF 尹晉豪報導】

中半島San Mateo市警方表示,在週三上午,一名24歲男子因涉嫌從Walgreens藥房偷竊物品,並襲擊一名員工而被捕。

警方指,週三上午10點59分,拘捕案中疑犯,24歲的San Mateo居民Desiree Baquero,警方指收到911報案,指位於East 3街191號的Walgreens藥房發生搶劫案,到場的警員根據店員的描述,在幾個街區外攔截疑犯,並在其身上搜出被盜的商品。

警方表示,疑犯涉嫌在案中的藥房偷竊,並毆打一名試圖阻止他離開的員工,他因涉嫌搶劫被捕,目前被關押在San Mateo縣監獄,任何人如有任何資訊,請聯繫(650) 522-7700。

