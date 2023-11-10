【灣區新聞】布里德指舊金山已準備好舉辦APEC 呼籲市民留意交通狀況

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APEC亞太經合會議星期六開幕，舊金山（三藩市）市長布里德重申，舊金山已經準備好舉辦APEC。

布里德說：「我們想其他地方的訪客親自體驗舊金山，好讓他們從自己的角度說出自己的經驗，例如是在街上行或參觀市內其他地方。」

舊金山市府各個部門，一直和特勤局、國務院和白宮合作，確保APEC舉行期間安全，同時將為公眾帶來的影響減至最低。

當局表示，居民和商戶會逐漸開始感受到交通和封路等的影響，市民應該計劃好公共交通改道和塞車的情況。

布里德說：「我們鼓勵民眾使用公共交通工具，在舊金山駕駛將會變得非常困難，大家可以使用渡輪、Caltrain火車、Muni公車、捷運BART，這些都是很好的公共交通系統。」

所有公共交通，包括Caltrain火車、灣區捷運（BART）和渡輪將會正常運作，來往市中心的市民，可以選擇使用Muni的三街輕鐵。

針對APEC期間可能發生示威活動，舊金山警察局長Bill Scott表示，警方尊重市民行使憲法賦予的言論和集會自由，但不會容忍暴力行為。

他又指，已經為APEC準備好，警察局人手充足，預期一般的警察服務不會受影響。

Scott局長說：「我們在整個舊金山都會有充足警員，預料市內其他地區的緊急服務不會有任何影響。」

有關APEC期間的交通資料，市民可以致電311查詢，熱線提供中文服務。

市民亦可以去到市府網站SF.gov/apec-2023查詢。

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