【灣區新聞】布里德指舊金山已準備好舉辦APEC 呼籲市民留意交通狀況

APEC亞太經合會議星期六開幕,舊金山(三藩市)市長布里德重申,舊金山已經準備好舉辦APEC。

布里德說:「我們想其他地方的訪客親自體驗舊金山,好讓他們從自己的角度說出自己的經驗,例如是在街上行或參觀市內其他地方。」

舊金山市府各個部門,一直和特勤局、國務院和白宮合作,確保APEC舉行期間安全,同時將為公眾帶來的影響減至最低。

當局表示,居民和商戶會逐漸開始感受到交通和封路等的影響,市民應該計劃好公共交通改道和塞車的情況。

布里德說:「我們鼓勵民眾使用公共交通工具,在舊金山駕駛將會變得非常困難,大家可以使用渡輪、Caltrain火車、Muni公車、捷運BART,這些都是很好的公共交通系統。」

所有公共交通,包括Caltrain火車、灣區捷運(BART)和渡輪將會正常運作,來往市中心的市民,可以選擇使用Muni的三街輕鐵。

針對APEC期間可能發生示威活動,舊金山警察局長Bill Scott表示,警方尊重市民行使憲法賦予的言論和集會自由,但不會容忍暴力行為。

他又指,已經為APEC準備好,警察局人手充足,預期一般的警察服務不會受影響。

Scott局長說:「我們在整個舊金山都會有充足警員,預料市內其他地區的緊急服務不會有任何影響。」

有關APEC期間的交通資料,市民可以致電311查詢,熱線提供中文服務。

市民亦可以去到市府網站SF.gov/apec-2023查詢。

