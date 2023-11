【灣區新聞】亞太經合會期間Muni公車線14及15號將改道

【KTSF 傅景竑報導】

APEC亞太經合會期間,Muni公車線14及15號將因為活動而改道。

來往舊金山市中心及Daly City的Muni 14號公車及特快車,在APEC期間為避開Moscone會展中心一帶的交通管制區域,雙向不會停靠Mission夾二街、三街及四街的公車站。

往舊金山市中心方向將改為停靠Mission夾五街、Market夾五街及四街之間、Market夾四街及三街之間、Market夾三街,以及二街夾Stevenson。

而往Daly City方向就將改為停靠二街夾Stevenson、Market夾Kearny、Market夾Stockton,以及Mission夾五街。

而來往舊金山市中心及灣景獵人角的Muni 15號公車及特快車,同樣將在APEC會議期間改道。

往市中心方向不會停靠三街夾Stevenson,改為停靠二街夾Townsend、Brannan、Harrison、Howard,以及Stevenson站。

而往灣景獵人角方向,則不會停靠四街夾Market以及Mission兩站,改為停靠Sutter夾Sansome、二街夾Stevenson、二街夾Howard、Harrison夾二街、Harrison夾三街,以及四街夾Brannan。

以上公車繞道資訊以及地圖,可上SFMTA網站瀏覽。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。