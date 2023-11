【灣區新聞】APEC舉行在即 舊金山市府更積極驅趕無家者營地

【KTSF】

隨著APEC亞太經合會議本星期六在舊金山(三藩市)開幕,市府一直正在市內有無家者紮營的熱點作出驅趕行動,以迎接世界各地的政要、企業高層和記者到來。

舊金山紀事報報導,舊金山工務局向其他市府官員發送的電郵顯示,田德隆和SoMa區7個路口,將會是當局取締無家者紮營的目標。

該7個路口紮營的人數持續增長,令行人路受到阻塞,亦正正是市內露天毒品市場和露宿者危機的中心地帶。

而隨著APEC快將開幕,當局表示,這些被標記的路口,已經幾乎沒有露宿者紮營和乞丐在街上,某些地方更裝有鐵欄,防止無家者紮營。

有無家者表示,警員和社區大使在過去幾天告訴他們,因為APEC而需要離開,有人稱不知道將會有任何會議舉辦,亦指家當被市府職員丟棄,拒絕當局向自己提供收容所床位。

這個現象反映市府在驅趕無家者時,採取更主動積極的態度,去迎接舊金山自1945年聯合國成立後最大規模的國際活動。

而市府在作出驅趕行動時,只可以驅趕那些拒絕入住收容所的人士。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。