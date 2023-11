【灣區走走】探索摩洛哥魅力：古老菲斯，浪漫的迷城之旅！

摩洛哥的古老之城,菲斯,是北非史上第一座伊斯蘭城市,也是第一座皇城。這個城市充滿了悠久的歷史和獨特的文化,深受遊客喜愛。然而,菲斯也以其古老和錯綜複雜的街區聞名,很容易讓人迷路。城市內有超過9,000條巷子,每條都有著自己的特色和故事。這些巷子充斥著古老的建築、古老的骡子和繁忙的小攤位,展示著摩洛哥獨特的風情。走在這些巷子中,你會感受到一種時光倒流的感覺,彷彿回到了過去的世界。雖然菲斯的街區可能看似混亂,但城市內有著許多珍寶等待著探索。菲斯被譽為世界上最浪漫的城市之一,這是因為它的建築、花園和歷史故事都充滿了浪漫的元素。走在菲斯的街頭,你會被古老的建築、色彩繽紛的市場和美麗的花園所包圍。我們將帶您深入這座「世界第一千年迷城」,一探菲斯的獨特之處。我們會帶您參觀古老的皇宮、拜訪當地的工藝品市場,以及探索這座城市的每一個角落。菲斯是一個充滿驚喜和奇幻的地方,讓您能夠體驗摩洛哥文化的獨特之處。

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 # 摩洛哥走走 # 摩洛哥 # 非斯 #Fes

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。