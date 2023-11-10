【科技新聞】兩科技公司在舊金山Levi’s Plaza簽訂新辦公室合約

【KTSF 毛皓延報導】
舊金山（三藩市）市中心的兩間科技公司，日前相繼在北岸區一個擁有9棟大樓、總面積約90萬平方尺的園區Levi’s Plaza簽訂了新的辦公室合約。
兩間公司分別為社交應用程式Snapchat的 母公司Snap Inc.，和研發手機遊戲的公司Supercell，他們分別在一個月內，先後在北岸區的辦公園區Levi’s Plaza簽訂新的辦公室合約，在這之前，兩間公司都在舊金山市中心設有辦公室。
舊金山紀事報報導，因為龐大空間和城市景觀等因素，市中心曾經是不少科技公司選擇落戶的熱門地區，儘管區內現時有不少的摩天大樓提供大幅度的折扣，市中心的空置率卻不斷上升。
而Snap Inc.和Supercell亦繼而決定將辦公室擴展至北面比較宜人和近郊的環境。
擁有Levi’s Plaza的地產公司Jamestown Properties認為，目前科技公司的需求正移向配套豐富及擁有綠化環境的園區。
在去年，Snap Inc.支付一筆費用，以提早兩年離開在SoMa區的辦公室，將會進駐Levi’s Plaza 37500呎的辦公空間。
另一方面，Supercell就會佔有16400呎的空間，未知該公司會否搬離現時在金融區的辦公室。
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