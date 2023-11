【科技新聞】兩科技公司在舊金山Levi’s Plaza簽訂新辦公室合約

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市中心的兩間科技公司,日前相繼在北岸區一個擁有9棟大樓、總面積約90萬平方尺的園區Levi’s Plaza簽訂了新的辦公室合約。

兩間公司分別為社交應用程式Snapchat的 母公司Snap Inc.,和研發手機遊戲的公司Supercell,他們分別在一個月內,先後在北岸區的辦公園區Levi’s Plaza簽訂新的辦公室合約,在這之前,兩間公司都在舊金山市中心設有辦公室。

舊金山紀事報報導,因為龐大空間和城市景觀等因素,市中心曾經是不少科技公司選擇落戶的熱門地區,儘管區內現時有不少的摩天大樓提供大幅度的折扣,市中心的空置率卻不斷上升。

而Snap Inc.和Supercell亦繼而決定將辦公室擴展至北面比較宜人和近郊的環境。

擁有Levi’s Plaza的地產公司Jamestown Properties認為,目前科技公司的需求正移向配套豐富及擁有綠化環境的園區。

在去年,Snap Inc.支付一筆費用,以提早兩年離開在SoMa區的辦公室,將會進駐Levi’s Plaza 37500呎的辦公空間。

另一方面,Supercell就會佔有16400呎的空間,未知該公司會否搬離現時在金融區的辦公室。

