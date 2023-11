【KTSF】

中國最大的銀行工商銀行在美國的金融業務分支部門,本星期受到勒索病毒軟件攻擊,令到該部門的部份系統中斷,據報也打亂美國債券市場的流動性,一些交易無法結算。

總部設在紐約工商銀行的金融服務部門在聲明中表示,勒索病毒軟件攻擊發生在本星期三,銀行方面已經通報執法機構,事件正在調查中,銀行也設法恢復正常運作。

聲明又說,受影響的分支部門已成功結算在星期三“落單”的美債交易,工商銀行北京總部和其他國內及海外分支部門的系統,並未受到今次事件影響。

